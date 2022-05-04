快篩陽躲在家不PCR？台大醫：6大風險族群「恐釀重症」別嘗試

▲台大兒童醫院院長黃立民。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

演藝界資深經紀人陳子鴻確診，認為醫護人員已經夠辛苦，為減輕他們負擔，建議民眾不需去PCR。感染科專家黃立民認為，有些族群符合吃口服抗病毒藥物條件，服用後可以避免重症，然而藥物必須經過確診才能夠取得，包含65歲以上、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、孕婦、BMI大於25等重症高危險群還是應該進行PCR。

台灣本土疫情嚴重，民眾塞爆醫院採檢，中央流行疫情指揮中心今公布5大紓緩急診篩檢人潮應變作方式，規定需要快篩陽性，才可以做PCR採檢；而有意見傳出快篩陽性不去PCR。

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感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民表示，確實現在篩檢量能要每個人都PCR實務上有其困難，但是包含影響較大是65歲以上、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、孕婦、BMI大於25等重症高危險群等對象，符合新冠口服藥使用，如果沒有進行PCR確診，喪失吃口服藥的機會，仍很可能變成重症，建議這6大族群還是應該進行PCR。

特別是一般人可以在家裡準備的常備藥物，都是針對症狀治療，可以讓自己舒服一點，但是對病毒沒有效果。至於本身年輕、沒有什麼疾病者，如果確診，要靠自我隔離度過病情「也不是不可以」，就當成得到感冒，但是風險族群千萬不要這樣嘗試。

指揮中心指揮官陳時中表示，雖然很難掌握快篩陽性民眾是否確實PCR，不過若被證明刻意隱匿，「還是會根據傳染病防治法開罰。」