基隆長照住民昨快篩陽今病逝　議員質疑應變速度太慢

▲基隆長照1住民昨快篩陽今病逝，張秉鈞質疑應變速度太慢。（圖／示意圖與本案無關／記者李毓康攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心1日公布國內本土病例新增1萬6939例，其中基隆新增792例。對此，信義區某長照老人養護中心4月30日傳出有5名住民長者快篩陽性，其中1人不幸於今日過世。市議員張秉鈞質疑，市府對於慢性病者染疫的應變速度是否太慢？

張秉鈞接獲民眾反映，基隆某長照機構發生住民，疑似確診並身亡的事件發生，目前遺體還放置在該機構中，市府尚未告知處理方式，讓家屬相當著急。

張秉鈞指出，此住民有上腸胃道出血及泌尿道感染，更有動開顱手術，4月30日該機構快篩驗出陽性後，立即進行隔離並反映給市府，該住民在接近中午時過世，但權責單位都未前往該機構進行觀察治療。

張秉鈞表示，基隆疫情相當嚴峻，確診者人數不斷攀升，已經有很多民眾反應應變速度太慢；雖然可以體諒醫療人員的辛苦，但針對慢性病者是否應該用最快的速度處理，避免憾事再次發生。

衛生局長吳澤誠今日在疫情記者會還原當時情況表示，4月30日該長照機構工作人員進行例行快篩檢測，結果發現有1名工作人員快篩陽性，當即對所有住民進行快篩，再發現5名住民陽性，其中包括於今（1日）死亡的住民，相關PCR檢查安排在1日下午，預計明日相關結果才會出爐，目前也已對該長照機構進行快篩陽性與陰性實施分艙、分流。

吳澤誠指出，該名死亡案例為60多歲住民，平日長期臥床，需由看護完全照護，並有安裝鼻胃管餵食等情形。他表示，該住民長期下肢水腫狀況，也有透過合作醫療機構開利尿劑改善，不過前陣子住民有胃出血症狀，機構詢問家屬是否要送醫，但家屬希望能夠繼續觀察該住民的狀況，再決定要不要送醫。

吳澤誠說，4月30日該住民快篩陽性後還沒採檢PCR，無法認定是否與新冠肺炎有直接相關，後續真正死因有待中央對病史研判做進一步確認。

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