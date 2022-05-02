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基隆6歲以下幼童增74人染疫　婦產科群聚5嬰已出院

▲0502基隆市長林右昌。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆市長林右昌。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心2日公布國內本土病例新增1萬7801例，其中基隆新增874例。對此，基隆市長林右昌在記者會上表示，在這874例中，男女比例（男性425人、女性449人）；年齡別以25-34歲及45-54歲最高，各有143人占比16%，其次是55-64歲有122人占比約14%，另外75歲以上的長者有30人，65-74歲有64人，6歲以下有74人。

林右昌表示，某婦產科群聚事件，有6位染疫新生兒的追蹤情形，其中收治於林口長庚醫院2名新生兒已分別於4/28日及4/29日出院；收治於台北馬偕醫院的2位新生兒已於5/1日出院；收治於台北榮總的2名新生兒，1名已於4/28日出院，另1名待5/2日PCR陰性即可出院。

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▲0502基隆市相關政策。（圖／基隆市政府提供）

林右昌說明，本市居家隔離人數3073人，較昨天增加1295人，自主健康管理為20人，較昨天減少2人；全市社區篩檢站也持續進行，昨日全市篩檢站共計篩檢2902人，今天早上共計篩檢1341人；本市社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢10萬399人次，達到本市總人口的28.41%。

至於本市快篩陽性的專線，昨天有65個快篩陽性進線，17例PCR陽，48例已驗未出；今天上午有45個快篩陽性進線，目前皆已經進行PCR採檢，等待結果中。

林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有150床，目前已收治115床，還有35個空床數，空床率23.3%；基隆長庚：重症4名、中症2名、輕症54名、部立基隆：中症3名、輕症39名、三總分院：輕症9名，礦工醫院：輕症4名。

▲0502基隆市相關政策。（圖／基隆市政府提供）

林右昌補充，長庚新增2名重症，1名還沒有得到醫院回覆；另1名是男性，有洗腎及糖尿病的狀況，目前狀況穩定。部基部分新增2名中症個案，1名80多歲女性，肺部浸潤的情形，本身有慢性病，目前使用氧氣及瑞德西偉治療中；另1位是80多歲的男性，有慢性病史，有腸胃道出血及發燒的情形，目前也使用氧氣及瑞德西偉治療中。

林右昌說，全市校園停課部分，全校停課的有高中職1校、1所國中、4所小學和7間幼兒園；預防性停課的有高中職1校，以及2個幼兒園；部分停班的學校包括高中職7校、國中9校、國小23校以及17個幼兒園，共計179班；本市推動之「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日已累計評估2947人，利用快速通道有1370人，有2522人完成健康條件審核，符合資格已派案1732人，另有790人不符合資格。

▲0502基隆市相關政策。（圖／基隆市政府提供）

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