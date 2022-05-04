原本快篩1條線　睡完午覺「變2條」驚醒！過來人：已確診供參

▲原PO用快篩，結果一條線變兩條線。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「睡個午覺起來，想說要整理一下，結果看到變兩條線，整個人都醒了！」有網友3日做了快篩，等15分鐘看到是一條線，就把試劑裝進夾鏈袋裡，沒想到睡個午覺起來後，一條線就變成兩條線，不禁求助，「我上網查是說超過半小時就會變質，啊也有朋友說這樣大概是陽性，有人知道這樣是有沒有嗎？」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦，「快篩放一小後變兩條線」，說他中午快篩完等了15分鐘，看到是一條線，認為應該是陰性，就把試劑裝進夾鏈袋後去午睡了，睡起來後想說要整理一下，卻發現試劑上變成兩條線，「整個人都醒了。」

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原PO上網查了一下，發現快篩試劑放超過半小時可能會變質，但友人認為這樣大概是有陽性的可能。最後他決定請朋友再送一支快篩，晚點會再測一次，「我不知道是不是15-30分出來的，崩惹！4小時後再戳一次。」

▲原PO納悶這樣到底算不算陽性。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少人紛紛吐槽，「啊放太久就沒有參考價值了啊還問」、「超過20分鐘，建議不要判讀」、「看說明書，時間太久無任何意義」、「我放三天都不會這樣」、「是15～30分吧？15分前和30分後的沒參考價值」、「基本超過30以後都不算，超過半小就不準了，怕就再驗一次」、「我早上戳的放到現在也沒兩條線，你是怎麼用的= =」。

就有人提醒道，「有接觸史就要注意」、「病毒量很低吧？應是無症狀確診」、「我之前放一個月也沒變兩條線，不過真的陽性T很快就出來了」、「陽就是陽，沒病毒再怎麼也不會變。」

留言中則有相同情況的網友紛紛現身，「我就是這樣確診的，大概放20分鐘吧？跑出第二條」、「據說這樣是有，同事也有擺半小時出現的，無症狀pcr確診」、「病毒量很低+1」、「一樣經驗，目前已確診，給你參考」、「我第一天驗15分鐘後一條線，1小時後隱隱約約看到第二條，隔天再驗連等都不用等直接兩條陽性，目前已隔離中，給您參考哦！」