　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快篩試劑哪裡還有？一鍵就能查「藥局存量地圖」曝光

記者張乃文／綜合報導

家用快篩實名制自今（28）日上路！各健保特約藥局預計9點開賣，此次實名制快篩也依循口罩實名制的方式，1人1份5劑，共500元，只要持健保卡/居留證就可購買。而9點不到就已有大批民眾在藥局排隊等待。但現在還沒出門買的人可先等等，健保署提供「藥局存量地圖」查好附近藥局哪裡還有庫存，就不用白跑一趟了。

▲▼ 快篩試劑哪裡還有？一鍵就能查「藥局存量地圖」曝光。（圖／翻攝疾管署網站、全台快篩低價販賣所LINE）

指揮中心公布，為維護民眾健康權益，市售家用快篩將依循口罩實名制1.0模式於藥局通路販售，換言之，民眾持健保卡/居留證至健保特約藥局或偏鄉衛生所，按照身分證字號尾數比對，就可購買1份5劑，每劑100元的快篩，今日由雙號先行。不過，還沒出門買的人可先等等，健保署提供家用快篩試劑供需資訊平台，有4種快篩存量地圖可快速找到你家附近藥局哪裡還有貨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

4種家用快篩試劑地圖查詢：【COVID-19實名制快篩試劑地圖】　【台灣COVID-19快篩試劑購買地圖】　【家用快篩熱度圖】　【LINE搜尋

健保署表示，這是由相關單位及民間社群通力合作，健保署提供家用快篩試劑數量資料，以OPEN DATA（資料集名稱：健保特約機構家用快篩試劑剩餘數量明細清單）形式釋出，目前為每30秒更新，民眾可多加利用。

指揮中心宣布，今（28）日上午9點就可在健保特約藥局購買實名制快篩試劑。此次依循口罩實名制1.0於藥局通路販售模式，持有健保卡/居留證之民眾；無年齡限制，每人均可購買。1人1份5劑，共500元。並以身分證字號尾數單雙號進行分流：

單號：星期一、三、五
雙號：星期二、四、六
週日：開放全民皆可購買

▲▼家用快篩試劑地圖查詢。（圖／翻攝網頁）

▲▼家用快篩試劑地圖查詢。（圖／翻攝網頁）

▲▼ 快篩試劑哪裡還有？一鍵就能查「藥局存量地圖」曝光。（圖／翻攝疾管署網站、全台快篩低價販賣所LINE）

▲快篩試劑一鍵就能查「藥局存量地圖」。（圖／翻攝疾管署網站、全台快篩低價販賣所LINE）

▲▼家用快篩試劑地圖查詢。（圖／翻攝網頁）

▲家用快篩試劑地圖查詢。（圖／翻攝網頁）

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►銅纖維、銀纖維你穿過嗎？抑菌＋吸濕排汗，夏天到了快搶

ET快訊
快訊／大佳河濱公園火燒車！　計程車內1焦屍
LINE母親節限定特效來了！　3組關鍵字曝
3歲小網紅抖音爆火…爸爸被挖是偶像劇男星！　本尊認了隱婚生子
有夠敢！他戶頭剩5元買2733萬股票　違約交割慘了
快訊／衛福部：輝瑞BNT兒童疫苗「採購220萬劑」！預計本周
快篩哪裡還有？　一鍵就能查「藥局存量地圖」
快訊／衛福部估「5月5日」確診破3萬7　預測曲線圖曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

染疫確診壓力大！正向接受治療　醫師分享「安住身心靈」妙方

夜店嗨完確診「只是衰一點」他嗆：誰沒內用過　網1原因氣到最高點

何謂「軟性封城」？柯文哲1影片釋疑　鄉民39字揭北市防疫重點

體育署長懸缺239天創紀錄　立委批荒謬「教部這樣回應」

花蓮累計1912人確診　居家照護累積909人

「快篩實名制」4小時賣出近20萬份！　2560家藥局已售罄

女大生打工第1天「上廁所」突消失！主管急找人…結局傻了：嫌太小

全台瘋搶快篩！小琉球藥局卻無人排隊　鄉親超淡定：免緊張啦

藥局擠滿上百人「領號碼牌」搶購快篩劑　上班族先買再開工

「快篩為何不用網路預約？」學口罩實名制　鄉民揭用意：都是套路

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

顏佑庭懊惱「奶昔事件」：怎麼會這麼笨！　感謝前輩留下來陪練「還特別去學洗碗」

阿伯從右側鑽縫撞騎士　被攔下辯：偶要過啊！

王子「5歲毛弟VS.5個毛弟」：都不選可以嗎　包包翻出驚人物品...他工作必帶！

染疫確診壓力大！正向接受治療　醫師分享「安住身心靈」妙方

夜店嗨完確診「只是衰一點」他嗆：誰沒內用過　網1原因氣到最高點

何謂「軟性封城」？柯文哲1影片釋疑　鄉民39字揭北市防疫重點

體育署長懸缺239天創紀錄　立委批荒謬「教部這樣回應」

花蓮累計1912人確診　居家照護累積909人

「快篩實名制」4小時賣出近20萬份！　2560家藥局已售罄

女大生打工第1天「上廁所」突消失！主管急找人…結局傻了：嫌太小

全台瘋搶快篩！小琉球藥局卻無人排隊　鄉親超淡定：免緊張啦

藥局擠滿上百人「領號碼牌」搶購快篩劑　上班族先買再開工

「快篩為何不用網路預約？」學口罩實名制　鄉民揭用意：都是套路

快訊／快篩實每間限量78份秒殺 　侯友宜：應降價、口罩化

染疫確診壓力大！正向接受治療　醫師分享「安住身心靈」妙方

「賭客都說很好賺」結果是詐騙！　博弈奕網站一年海削5億

NBA史上最糗！3度3比1被翻盤　瑞佛斯委屈稱外界太嚴苛

爐石再登榮耀？羅傑、大頭皮闖進戰場傳奇賽決賽 頂500PING搶冠軍

快訊／大佳河濱公園火燒車！　計程車內驚見1焦屍身分待查

告別「獨臂刀王」王羽！三女兒含淚道謝　王加露：父親不是孤獨走

羅斯福路名宅「1樓廁所」遭法拍！　他曝：標到也不能獨享

民眾買不到快篩全跑到採檢站　賴香伶：企業防疫物資短缺

最神秘山林甜點店！特搜苗栗隱藏版美食　還要吃道地湯圓、米苔目

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

生活熱門新聞

律師買10張台積電　讓藍心湄笑出眼淚

台灣「25年骨灰級網站」還活著！

10大營養素提高免疫力　台灣人最缺3樣

傳今日本土飆破1萬3　陳時中14:00說明

鳳梨轟連千毅爆案外案！正妹上直播只拿3000元

基隆女確診家中病逝　女兒視訊引魂7次才成功

勾惡揭真實身份「陳昱瑋」！下週赴約連千毅

3縣市飆36℃　梅雨鋒面亂連假

社交距離APP「藏2個巨雷」　鄉民喊拒用！

取消實聯6大百貨商場因應整理

快訊／快篩實名制健保系統當機　藥局暫停販售

快篩實名制明天開搶！官網塞爆連不上　4909家藥局名單這裡查

逼車阿伯討輸贏　沒拉手剎車超糗回頭狂追

50萬確診潮？陳時中3原因曝不會慘

更多熱門

相關新聞

快篩劑開賣「藥局外擠百人」領號碼牌　她怨：盼市場自由化

快篩劑開賣「藥局外擠百人」領號碼牌　她怨：盼市場自由化

全國開賣！新冠疫情確診人數不斷攀升，政府也將快篩廠商列入國家隊，全力生產快篩劑，在28日上午於各大藥局開賣，但是因配額問題，每家店只有78組，除了稍早健保系統當機，許多民眾也紛紛早起排隊，也抱怨「應該讓快篩市場自由化比較好」。

「快篩為何不用網路預約？」　鄉民揭用意：都是套路

「快篩為何不用網路預約？」　鄉民揭用意：都是套路

外島也瘋搶快篩！　金門藥局超長人龍照曝光

外島也瘋搶快篩！　金門藥局超長人龍照曝光

即／快篩實名制首日惹怨氣　北港警26藥局站崗維安

即／快篩實名制首日惹怨氣　北港警26藥局站崗維安

全家被隔離　藥師到宅送快篩

全家被隔離　藥師到宅送快篩

關鍵字：

藥局快篩實名制地圖健保署

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨火大轟爆連千毅！警告「適可而止」：社會不是你在喬的啦

勾惡幫主首揭「真實身份」！　承諾赴約連千毅

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

即／高雄公告酒駕累犯全名照片！首波有5人

基隆女確診病逝　女兒曾安撫「只是感冒」

3歲小網紅抖音爆火…被挖出「爸爸是偶像劇男星」

律師買10張台積電　讓藍心湄笑出眼淚

跳劉畊宏操「卵巢黃體爆裂」！24歲正妹2分鐘就GG

台灣「25年骨灰級網站」還活著！

10大營養素提高免疫力　台灣人最缺3樣

鳳梨深夜嗆連千毅　一句話又讓他爆氣

60歲葉蒨文「滿頭白髮」近照曝！

6年前就挺強尼戴普！《陰屍路》女星再發聲

傳今日本土飆破1萬3　陳時中14:00說明

超強省錢小資女「1個月餐費只花170」！4年存到240萬買房

更多

最夯影音

更多
高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！
太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面