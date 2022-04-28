快篩試劑哪裡還有？一鍵就能查「藥局存量地圖」曝光

記者張乃文／綜合報導

家用快篩實名制自今（28）日上路！各健保特約藥局預計9點開賣，此次實名制快篩也依循口罩實名制的方式，1人1份5劑，共500元，只要持健保卡/居留證就可購買。而9點不到就已有大批民眾在藥局排隊等待。但現在還沒出門買的人可先等等，健保署提供「藥局存量地圖」查好附近藥局哪裡還有庫存，就不用白跑一趟了。

指揮中心公布，為維護民眾健康權益，市售家用快篩將依循口罩實名制1.0模式於藥局通路販售，換言之，民眾持健保卡/居留證至健保特約藥局或偏鄉衛生所，按照身分證字號尾數比對，就可購買1份5劑，每劑100元的快篩，今日由雙號先行。不過，還沒出門買的人可先等等，健保署提供家用快篩試劑供需資訊平台，有4種快篩存量地圖可快速找到你家附近藥局哪裡還有貨。

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4種家用快篩試劑地圖查詢：【COVID-19實名制快篩試劑地圖】 【台灣COVID-19快篩試劑購買地圖】 【家用快篩熱度圖】 【LINE搜尋】

健保署表示，這是由相關單位及民間社群通力合作，健保署提供家用快篩試劑數量資料，以OPEN DATA（資料集名稱：健保特約機構家用快篩試劑剩餘數量明細清單）形式釋出，目前為每30秒更新，民眾可多加利用。

指揮中心宣布，今（28）日上午9點就可在健保特約藥局購買實名制快篩試劑。此次依循口罩實名制1.0於藥局通路販售模式，持有健保卡/居留證之民眾；無年齡限制，每人均可購買。1人1份5劑，共500元。並以身分證字號尾數單雙號進行分流：

單號：星期一、三、五

雙號：星期二、四、六

週日：開放全民皆可購買

▲▼家用快篩試劑地圖查詢。（圖／翻攝網頁）

▲快篩試劑一鍵就能查「藥局存量地圖」。（圖／翻攝疾管署網站、全台快篩低價販賣所LINE）

▲家用快篩試劑地圖查詢。（圖／翻攝網頁）