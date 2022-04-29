藥局怒公告「2類人勿購買」　網見排隊一幕火了：台人尿性

▲民眾早上卡位買快篩劑。（圖／記者林敬旻攝）



記者劉維榛／綜合報導

本土確診數連兩天破萬，快篩實名制被搶買，民眾可善用「藥局存量地圖」以避免撲空。不過有藥局公告，呼籲2類人別來買快篩劑，引來大批網友力挺別跟風，有人也發現「今天看到一堆人在藥局排隊，很多都是老人」，因此喊話別為了囤貨而囤貨，「拜託真的沒有要用的...不要跟著搶！」

一名網友在臉書《爆廢公社》轉貼一張藥局公告，可見店家於門口緊急呼籲「快篩劑不是平安符，不會篩、不敢篩，請勿購買囤積」，讓原PO中肯直呼，「不敢自己捅鼻子的，就不要跟風了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也分享自己快篩的崩潰經歷，「記得要捅深一點、碰到鼻腔內的G點、轉一轉棉棒...那感覺真是令人難以忘懷，一把鼻涕和眼淚。」

▲藥局喊話，不會篩不敢篩，就不要囤快篩劑。（圖／翻攝爆廢公社）



底下引發6千多名網友朝聖，直言為了買而買真的很母湯，「只要有人排隊，不管是三小，沒買到就是虧」、「沒症狀也篩，本來就是自找麻煩」、「我相信一堆人買了只是轉鼻屎而已」、「真的看不懂，一堆七早八早排隊在搶」、「家裡備一份就夠了，這個用不完比口罩還沒用處」、「說真的，搶口罩還說得過去，有防護力，快篩根本不用搶，有症狀再去買來篩就好了，搶什麼呢」、「今天看到一堆人在藥局排隊，很多都是老人」、「台灣人的尿性，先囤再說」。

不過也有網友認為，準備少量快篩劑，以備不時之需，「肯定是平安符沒錯，你沒需要不代表排的人不需要，這是對自己健康的基本尊重，像我有定期回老家需求的，一定都是先篩完再回去，保護家裡長輩」、「拜託真的沒有要用的不要跟著搶，我們四處跑工地的想買都買不到」。

▼網友刷一排認為，有需要才買快篩劑。（圖／翻攝爆廢公社）



▼民眾持健保卡便可領取，每人每次限領一份，一份5劑，每劑100元，共500元。（圖／記者林敬旻攝）