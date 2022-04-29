　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東快篩試劑實名制上路　30家藥局及8偏鄉衛生所加入服務

▲▼台東家用快篩試劑實名制上路，全縣計22家社區健保藥局及8家偏鄉衛生所加入服務行列。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東家用快篩試劑實名制上路，全縣計22家社區健保藥局及8家偏鄉衛生所加入服務行列。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東家用快篩試劑實名制28日上路，全縣計22家社區健保藥局及8家偏鄉衛生所加入服務行列，民眾可憑健保卡/居留證購買，每身份證字號限購1份（1份5劑，共500元），依身分證字號尾數分流購買。

台東縣政府表示，目前快篩試劑銷售狀況大致良好，呼籲民眾可多加利用衛生福利部中央健康保險署「可購買防疫家用快篩試劑機構（網址：https://myhealthbankapp.nhi.gov.tw/IHKE4100/IHKE4100S01）」或8家偏鄉衛生所電話詢問各地點實際販售時間及庫存量，避免撲空。

新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，確診民眾大多數為輕症或無症狀患者，個人防疫規範也已走向居家照護，民眾對快篩試劑需求倍增，家用快篩試劑實名制除了縣內22家社區健保藥局外，並有綠島鄉、蘭嶼鄉、東河鄉、大武鄉、延平鄉、金峰鄉、海端鄉及達仁鄉等8家偏鄉衛生所提供服務，另台東縣關山鎮及成功鎮目前尚無快篩試劑販售據點，經縣府向中央主管機關反映後，並同意將關山鎮衛生所及成功鎮衛生所納入，但因運送日程重新規劃及系統設定問題仍待解決，須待下一輪始能開始販售快篩試劑。

台東縣衛生局指出，目前快篩試劑有三種方式可供民眾購買：1.快篩試劑實名制：至本縣22家社區健保藥局及8家偏鄉衛生所，持健保卡一人一卡，一份500元進行購買，但須分每星期一、三、五及每星期二、四、六依身份證字號尾數單、雙數分流購買，星期日則不分尾數單雙數。2.社區定點診所發放公費COVID-19家用快篩試劑：民眾有出現呼吸道症狀，至社區定點診所掛號看診由醫師評估後始可發放試劑，非直接免費領用。3.市面零售通路（僅限合格醫療器材商販售）台東縣持有合格販賣業醫療器材商許可執照之超商（如7-11便利商店及全家便利商店）、藥妝店、量販店或醫療器材行，亦有提供快篩試劑選購。

▲▼台東家用快篩試劑實名制上路，全縣計22家社區健保藥局及8家偏鄉衛生所加入服務行列。（圖／台東縣政府提供，下同）

民眾取得試劑後，請依照說明書指導方式進行使用，篩檢結果若為陽性者請將採檢過的器材（快篩試劑及試劑棒）包裝好攜帶至社區採檢院所交予院所人員，陰性者仍用塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理，後續仍請做好個人防護，持續自我健康管理。

▲▼台東家用快篩試劑實名制上路，全縣計22家社區健保藥局及8家偏鄉衛生所加入服務行列。（圖／台東縣政府提供，下同）

衛生局提醒民眾及業者快篩試劑依現行法規列屬醫療器材管理，未依醫療器材管理法相關規定申請取得販賣業許可執照者，依法不得販售，亦不可逕自於網路販賣交易，違者依違反醫療器材管理法第13條第1項或第13條第2項，處罰鍰新臺幣三萬元以上一百萬元以下罰鍰。

快篩試劑相關販售資訊可至衛生福利部中央健康保險署網站家用快篩實名制專區（https://www.nhi.gov.tw/Content_List.aspx?n=58F949AD93D78FBA&topn=787128DAD5F71B1A7）、衛生福利部食品藥物管理署家用新型冠狀病毒檢驗試劑專區（https://www.fda.gov.tw/TC/site.aspx?sid=11740&r=698339422 ）或中華民國藥師公會全聯會實名制快篩專區（https://dpm.taiwan-pharma.org.tw/article/3281/ ）查詢。

►「石墨烯枕頭」超優惠價，包準一睡愛上！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
兒童打莫德納還BNT？　醫揭「保護力、副作用」解答
社交距離APP「手機變懷爐」　她狂充電喊擾民！網戰翻
已婚檢察官翹班帶正妹「上摩鐵」！　懲戒出爐
快篩實名制藥局明砍半！　藥師嘆：全國僅1%人能買到
超商飲料一直漲！網點名「2老牌」清流：喝起來超爽
這縣市發錢啦！「有條件1萬元」受惠族群搶先看
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東阿北開老發財車路中央掛點　巡邏警神救援

台東快篩試劑實名制上路　30家藥局及8偏鄉衛生所加入服務

花蓮子弟回饋鄉里！生技公司助門諾抗疫　贈40萬防疫清消經費

刨根緝毒追藥頭　安平警查緝毒品淨化治安

新北烏來金堰農路改善完工　通行安全與環境永續兼顧

快訊／高雄水管開裂！2區22:00起「停水10小時」　影響5萬3320戶

玫瑰、菊花、桂花入菜！　福容桃園店推「迎香花饌」料理

好康報您知！執行署台南分署法拍會　2011年份山葉機車1元起標

全台首家素食連鎖店「芳珍」　不畏疫情桃園展店

桃園青年創業2.0　青年局成立青創單一服務窗口

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

鳳梨怒轟連千毅「社會不是你在喬」　警告他「適可而止」：歸剛欸！

紅燈等太久？下車做操　陸男「倒立劈腿」駕駛看傻

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

玄彬孫藝真蜜月回韓高清畫面！　他開朗打招呼...不忘回頭找老婆❤️

屏東阿北開老發財車路中央掛點　巡邏警神救援

台東快篩試劑實名制上路　30家藥局及8偏鄉衛生所加入服務

花蓮子弟回饋鄉里！生技公司助門諾抗疫　贈40萬防疫清消經費

刨根緝毒追藥頭　安平警查緝毒品淨化治安

新北烏來金堰農路改善完工　通行安全與環境永續兼顧

快訊／高雄水管開裂！2區22:00起「停水10小時」　影響5萬3320戶

玫瑰、菊花、桂花入菜！　福容桃園店推「迎香花饌」料理

好康報您知！執行署台南分署法拍會　2011年份山葉機車1元起標

全台首家素食連鎖店「芳珍」　不畏疫情桃園展店

桃園青年創業2.0　青年局成立青創單一服務窗口

議會再爆議員確診！侯漢廷昨PCR確診　柯文哲緊急快篩

亞馬遜Q1營收成長創21年新低　盤後重挫10％

王婉諭籲衛福部：快篩試劑補位PCR　加速「唾液快篩」審查

西門町店家倒一半！他驚「下個東區廢墟？」　網點1主因：不意外

不斷更新／各國解封進度一次看！　歐盟：無需再大規模通報疫情

台中2車對撞！特斯拉轉180度、黑車衝人行道　5人送醫

季後賽史上最神！保羅14投全中飆33分　太陽險退老八鵜鶘晉級

交通部參事嗆台鐵運轉　蘇貞昌：請大家尊重台鐵員工

火鍋外帶5折！5大餐飲集團優惠整理包　牛排自取也有85折

待一年就離職！台積電「1問題」美國工程師也搖頭：至少改一下

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

地方熱門新聞

即／高雄水管開裂　2區今晚停水10小時

連千毅與鳳梨叔鼠同台為粉絲簽名

基隆女確診病逝　女兒曾安撫「只是感冒」

執行署台南分署法拍會

安平警查緝毒品淨化治安

西螺鎮農會黃金米粽明天開賣　限量5萬顆準時開搶　

全台首家素食連鎖店「芳珍」　桃園展店

重機騎士撞休旅車　全身多處骨折

接駕大甲媽　爆乳舞魅孃讓人好害羞

蘇貞昌、徐國勇視察永康水資源回收中心

台中后里幼兒園一班8童確診

麻警運用無人空拍機護果

淹水警戒！台東龍過脈驚見泥流

關切快篩試劑產量黃偉哲訪視聯華生技

更多熱門

相關新聞

民眾買快篩爆拉扯衝突　侯友宜：攜手面對國家苦難

民眾買快篩爆拉扯衝突　侯友宜：攜手面對國家苦難

本土疫情嚴峻，民眾瘋搶快篩試劑，新北市28日爆出民眾排隊買快篩試劑時出現拉扯推擠衝突，對此，新北市長侯友宜29日上午受訪呼籲，昨天和今天北部民眾買快篩試劑的真的非常的多，難免在排隊過程中，大家心情有點受到影響，還是希望市民朋友關懷、體諒他人，大家互相幫忙，「（快篩試劑）量一定會滿足大家，所以大家就按照順序來領快篩試劑」，在國家苦難的時候，要互相攜手面對。

快篩實名制販售藥局明砍半！藥師嘆：僅1%人能買到

快篩實名制販售藥局明砍半！藥師嘆：僅1%人能買到

兒童莫德納打不打　醫：至少先打一劑

兒童莫德納打不打　醫：至少先打一劑

柯文哲「全台大亂」預言中了！　她列4亂象：讓我毛毛的

柯文哲「全台大亂」預言中了！　她列4亂象：讓我毛毛的

快篩實名制藥局存量一次看　7QA秒懂

快篩實名制藥局存量一次看　7QA秒懂

關鍵字：

快篩試劑實名制藥局

讀者迴響

熱門新聞

連千毅「幕後大哥」出面了！對小弟、勾惡喊話：事件該打住了

金宇彬5年前「及早發現鼻咽癌」有原因！

連千毅、勾惡、鳳梨之戰　台中角頭深夜105字發聲

陳時中突宣布取消實聯制　她氣炸：3億預算白花了？

百萬網紅確診痊癒曝後遺症！　2徵狀反覆出現

台中人妻拒行房被壓制！他「甩龍根打臉」下場慘了

昏迷夢見遭輪輾浪浪　他秒被電醒

每天破萬例「直到這時才會下降」！醫：永遠不會清零

6~11歲孩童打莫德納或BNT？　醫4字給答案

梅雨季將抵台！鄭明典曝雨量圖1警訊

嫩妹吃鍋拍到QR code　友線上狂點

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

快訊／艾力克斯「一家四口全確診」！

快訊／南韓不戴口罩了！　下周一開始實施

新娘挺孕肚出場　長太幼齒遭疑「國中生結婚」

更多

最夯影音

更多
鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦
逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面