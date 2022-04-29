台東快篩試劑實名制上路　30家藥局及8偏鄉衛生所加入服務

▲台東家用快篩試劑實名制上路，全縣計22家社區健保藥局及8家偏鄉衛生所加入服務行列。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東家用快篩試劑實名制28日上路，全縣計22家社區健保藥局及8家偏鄉衛生所加入服務行列，民眾可憑健保卡/居留證購買，每身份證字號限購1份（1份5劑，共500元），依身分證字號尾數分流購買。

台東縣政府表示，目前快篩試劑銷售狀況大致良好，呼籲民眾可多加利用衛生福利部中央健康保險署「可購買防疫家用快篩試劑機構（網址：https://myhealthbankapp.nhi.gov.tw/IHKE4100/IHKE4100S01）」或8家偏鄉衛生所電話詢問各地點實際販售時間及庫存量，避免撲空。

新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，確診民眾大多數為輕症或無症狀患者，個人防疫規範也已走向居家照護，民眾對快篩試劑需求倍增，家用快篩試劑實名制除了縣內22家社區健保藥局外，並有綠島鄉、蘭嶼鄉、東河鄉、大武鄉、延平鄉、金峰鄉、海端鄉及達仁鄉等8家偏鄉衛生所提供服務，另台東縣關山鎮及成功鎮目前尚無快篩試劑販售據點，經縣府向中央主管機關反映後，並同意將關山鎮衛生所及成功鎮衛生所納入，但因運送日程重新規劃及系統設定問題仍待解決，須待下一輪始能開始販售快篩試劑。

台東縣衛生局指出，目前快篩試劑有三種方式可供民眾購買：1.快篩試劑實名制：至本縣22家社區健保藥局及8家偏鄉衛生所，持健保卡一人一卡，一份500元進行購買，但須分每星期一、三、五及每星期二、四、六依身份證字號尾數單、雙數分流購買，星期日則不分尾數單雙數。2.社區定點診所發放公費COVID-19家用快篩試劑：民眾有出現呼吸道症狀，至社區定點診所掛號看診由醫師評估後始可發放試劑，非直接免費領用。3.市面零售通路（僅限合格醫療器材商販售）台東縣持有合格販賣業醫療器材商許可執照之超商（如7-11便利商店及全家便利商店）、藥妝店、量販店或醫療器材行，亦有提供快篩試劑選購。

民眾取得試劑後，請依照說明書指導方式進行使用，篩檢結果若為陽性者請將採檢過的器材（快篩試劑及試劑棒）包裝好攜帶至社區採檢院所交予院所人員，陰性者仍用塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理，後續仍請做好個人防護，持續自我健康管理。

衛生局提醒民眾及業者快篩試劑依現行法規列屬醫療器材管理，未依醫療器材管理法相關規定申請取得販賣業許可執照者，依法不得販售，亦不可逕自於網路販賣交易，違者依違反醫療器材管理法第13條第1項或第13條第2項，處罰鍰新臺幣三萬元以上一百萬元以下罰鍰。

快篩試劑相關販售資訊可至衛生福利部中央健康保險署網站家用快篩實名制專區（https://www.nhi.gov.tw/Content_List.aspx?n=58F949AD93D78FBA&topn=787128DAD5F71B1A7）、衛生福利部食品藥物管理署家用新型冠狀病毒檢驗試劑專區（https://www.fda.gov.tw/TC/site.aspx?sid=11740&r=698339422 ）或中華民國藥師公會全聯會實名制快篩專區（https://dpm.taiwan-pharma.org.tw/article/3281/ ）查詢。