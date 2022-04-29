快篩實聯制今開放單號購買　台中有藥局一開門10分鐘賣完

記者鄧木卿／台中報導

快篩劑買賣實聯制今天開放身分證最末一碼單號購買，每間藥局只被分配78盒，有的藥局安排充足人力，一下子就賣光，減少群聚時間；有的限定下午某段時間才賣；更有的藥局避免重蹈口罩覆轍，乾脆不賣，專心藥局業務；1名排隊的媽媽說，她屬密切接觸者，被「關」在家裡10天，都沒領到快篩，不如自己來買比較快，藥師也勸告民眾，不用來搶快篩，不久就會像口罩一樣，供應無虞。

▲快篩實聯制單號可買，有藥局10分鐘賣完，有人乾脆不賣，減少麻煩。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

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台中市南屯區一處社區有4間藥局，每間對於快篩實聯制作法都不同，A藥局限定下午3點至4點開賣，78盒賣完為止，B藥局擔心重蹈口罩之亂的覆轍，乾脆不賣，尤其昨天全台電腦又當機，店員一邊要賣快篩，一邊要賣藥物，處理慢性處方箋，一旦出現疏失，反而影響民眾用藥安全。

C藥局10點才開門，但門口已出現排隊潮，1名媽媽因為小孩的同班同學確診，她屬密切接觸者，被「關」在家裡10天，好不容易解除隔離，為了安全起見，趕快來買快篩，因為她10天來從沒有收到衛生局送來的快篩，她並沒有怪罪基層人員，畢竟居隔者太多，忙不過來。

最後一間長映藥局邢姓藥師說，上午8點半開門，大約10分鐘就賣完，因為她安排1人收健保卡，1名過卡，1名送快篩、收錢，全都在門口交易，大大縮短時間，也減少群聚時間，過程很順利，並未出現擁擠、吵雜亂象。