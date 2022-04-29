　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快篩實聯制今開放單號購買　台中有藥局一開門10分鐘賣完

記者鄧木卿／台中報導

快篩劑買賣實聯制今天開放身分證最末一碼單號購買，每間藥局只被分配78盒，有的藥局安排充足人力，一下子就賣光，減少群聚時間；有的限定下午某段時間才賣；更有的藥局避免重蹈口罩覆轍，乾脆不賣，專心藥局業務；1名排隊的媽媽說，她屬密切接觸者，被「關」在家裡10天，都沒領到快篩，不如自己來買比較快，藥師也勸告民眾，不用來搶快篩，不久就會像口罩一樣，供應無虞。

▲▼快篩實聯制單號可買，有藥局10分鐘賣完，有人乾脆不賣，減少麻煩。（圖／記者鄧木卿攝）

▲快篩實聯制單號可買，有藥局10分鐘賣完，有人乾脆不賣，減少麻煩。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼快篩實聯制單號可買，有藥局10分鐘賣完，有人乾脆不賣，減少麻煩。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市南屯區一處社區有4間藥局，每間對於快篩實聯制作法都不同，A藥局限定下午3點至4點開賣，78盒賣完為止，B藥局擔心重蹈口罩之亂的覆轍，乾脆不賣，尤其昨天全台電腦又當機，店員一邊要賣快篩，一邊要賣藥物，處理慢性處方箋，一旦出現疏失，反而影響民眾用藥安全。

▲▼快篩實聯制單號可買，有藥局10分鐘賣完，有人乾脆不賣，減少麻煩。（圖／記者鄧木卿攝）

C藥局10點才開門，但門口已出現排隊潮，1名媽媽因為小孩的同班同學確診，她屬密切接觸者，被「關」在家裡10天，好不容易解除隔離，為了安全起見，趕快來買快篩，因為她10天來從沒有收到衛生局送來的快篩，她並沒有怪罪基層人員，畢竟居隔者太多，忙不過來。

▲▼快篩實聯制單號可買，有藥局10分鐘賣完，有人乾脆不賣，減少麻煩。（圖／記者鄧木卿攝）

最後一間長映藥局邢姓藥師說，上午8點半開門，大約10分鐘就賣完，因為她安排1人收健保卡，1名過卡，1名送快篩、收錢，全都在門口交易，大大縮短時間，也減少群聚時間，過程很順利，並未出現擁擠、吵雜亂象。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►快搶！大瓶「蘭蔻小黑瓶」才2880元

ET快訊
快訊／民進黨大安文山民調出爐！　口譯哥上了
IG限動「解鎖新功能」！　網喊：終於等到了
LIVE／確診破萬！全台剩19淨土　快篩實名制明配貨砍半
本土破萬例！　醫揭「與19年前SARS」驚人巧合
快訊／台中火力發電廠起火！　9消防車急出動
快訊／盧秀燕居隔中　台中市府爆「首位首長」確診
「排隊頭香」卻買嘸快篩！　本土劇一哥傻眼：不會備註嗎
不是雙北！「全國萬人確診率」在這區　最後淨土曝光
連千毅「連線大哥罵勾惡」結果慘被唸！　正妹偷笑了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台中市長居隔中　市府再傳文化局長陳佳君確診　

快訊／統測明登場　教部開放居隔與檢疫考生自行前往或親友接送

女兒發燒醫生不敢看　媽怨買不到快篩：衛生局、藥局無限輪迴

本土首破萬例！醫揭「與19年前SARS」1驚人巧合：有跡可循

台鐵5／1停駛「臨時班表」明午出爐！客運＋類火車增4216班這可查

減輕災損負擔　農委會調漲農民救助金逾20%、近2百項

不是雙北！「全國萬人確診率」竟在這1區　19區最後淨土曝光

師控遠距教學領嘸鐘點費　教育部：在家遠距屬「正常出勤」要給薪

快訊／黃偉哲與確診者同桌用餐被居隔　快篩結果出爐

交通部參事「嗆聲台鐵運轉員」慘了！交長要議處還要他道歉

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

鳳梨怒轟連千毅「社會不是你在喬」　警告他「適可而止」：歸剛欸！

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

紅燈等太久？下車做操　陸男「倒立劈腿」駕駛看傻

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

玄彬孫藝真蜜月回韓高清畫面！　他開朗打招呼...不忘回頭找老婆❤️

快訊／台中市長居隔中　市府再傳文化局長陳佳君確診　

快訊／統測明登場　教部開放居隔與檢疫考生自行前往或親友接送

女兒發燒醫生不敢看　媽怨買不到快篩：衛生局、藥局無限輪迴

本土首破萬例！醫揭「與19年前SARS」1驚人巧合：有跡可循

台鐵5／1停駛「臨時班表」明午出爐！客運＋類火車增4216班這可查

減輕災損負擔　農委會調漲農民救助金逾20%、近2百項

不是雙北！「全國萬人確診率」竟在這1區　19區最後淨土曝光

師控遠距教學領嘸鐘點費　教育部：在家遠距屬「正常出勤」要給薪

快訊／黃偉哲與確診者同桌用餐被居隔　快篩結果出爐

交通部參事「嗆聲台鐵運轉員」慘了！交長要議處還要他道歉

捷絲旅旗下5館母親節優惠！每人每晚1000起　免費送洗髮按摩和晚餐

飼主去隔離準備3盆飼料擔心愛犬暴食　看監視器卻超心疼

北市近5成待售物件「超過30歲」　竹縣待售屋齡9成偏幼齒

半夜3點廁所出現「鬼祟肉色毛影」　媽大喊問罪！牠慢動作心虛躲藏

快訊／民進黨大安文山6搶5出爐　簡舒培第一、口譯哥、殯葬二代出線

超平價大螢幕手機登台　小米雙新機4000元有找

台南辦線上徵才釋2100職缺　9成免經驗薪資最高上看60K

0避孕都沒中！大牙內診「被進出1.5hrs」崩潰曝結果：天生比別人更裡面

「台灣奈良」連江大坵島梅花鹿換毛啦！情緒較激動　同步除蟲中

亮・珠寶／百搭首飾寵媽咪　小巧鑽鍊、珍珠串鍊經典耐看

生活熱門新聞

連千毅「幕後大哥」出面了！對小弟、勾惡喊話：事件該打住了

每天破萬例「直到這時才會下降」！醫：永遠不會清零

6~11歲孩童打莫德納或BNT？　醫4字給答案

梅雨季將抵台！鄭明典曝雨量圖1警訊

今傍晚變天　3縣市飆36℃

男友聽隔壁啪聲秒衝浴室！她突襲驚見「通紅屁屁」太震撼

高中生烤肉拍照全笑場！回家看照傻眼「她沒笑」嚇傻

網酸：打疫苗根本沒用！前台大醫「親算4數字」反擊了

不是雙北！「全國萬人確診率」竟在這1區

23歲正妹臉藏滿滿寄生蟲　兩頰紅腫狂爆大白膿痘

單日確診破萬　還要過母親節嗎

逢甲宿舍「居隔者陰轉陽」！女大生崩潰：我們真的很可憐

竹縣發「有條件」1萬敬老金　受惠族群搶先看

柯文哲一句話嚇壞產險界！　防疫險風暴擬有一解方

更多熱門

相關新聞

本土劇一哥排隊「頭香卻買嘸快篩」原因曝

本土劇一哥排隊「頭香卻買嘸快篩」原因曝

「本土劇一哥」江國賓出道多年，平常儘管忙於演藝事業，仍不時會和粉絲分享生活點滴，他29日便在社群網站透露，為了幫女兒購買快篩試劑，一早就去8點營業的藥局排隊，「是頭香！」沒想到工作人員一開門只跟他說了一句話，讓他當場無語。

醫2理由籲：快篩取代PCR確診要考慮！

醫2理由籲：快篩取代PCR確診要考慮！

快篩實名制第2天！高雄藥局1hr完售

快篩實名制第2天！高雄藥局1hr完售

台東快篩劑實名制上路　30家藥局8衛生所服務

台東快篩劑實名制上路　30家藥局8衛生所服務

民眾買快篩爆拉扯衝突　侯友宜：攜手面對國家苦難

民眾買快篩爆拉扯衝突　侯友宜：攜手面對國家苦難

關鍵字：

快篩長映藥局

讀者迴響

熱門新聞

連千毅「幕後大哥」出面了！對小弟、勾惡喊話：事件該打住了

金宇彬5年前「及早發現鼻咽癌」有原因！

連千毅、勾惡、鳳梨之戰　台中角頭深夜105字發聲

陳時中突宣布取消實聯制　她氣炸：3億預算白花了？

每天破萬例「直到這時才會下降」！醫：永遠不會清零

百萬網紅確診痊癒曝後遺症！　2徵狀反覆出現

昏迷夢見遭輪輾浪浪　他秒被電醒

台中人妻拒行房被壓制！他「甩龍根打臉」下場慘了

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

6~11歲孩童打莫德納或BNT？　醫4字給答案

嫩妹吃鍋拍到QR code　友線上狂點

梅雨季將抵台！鄭明典曝雨量圖1警訊

快訊／南韓不戴口罩了！　下周一開始實施

柯文哲「全台大亂」預言中了！　她列4亂象：讓我毛毛的

余苑綺病況再惡化！

更多

最夯影音

更多
鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦
高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面