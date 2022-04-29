快篩實名制day2藥局1hr完售　高雄人看北部亂象：不需要這樣吧

▲快篩實名制上路第二天，高雄民眾陸續排隊購買。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

「快篩實名制」今（29日）上路第二天，相較於首日搶購亂象，今天系統沒有當機相當順暢，高雄鼓山區的一家藥局78份快篩約上午9點半就賣光，比昨天還提早半小時。排隊民眾表示，有看到台北民眾為了買快篩啟口角衝突，真的不需要這樣，還好高雄快篩比較足夠，有需要去診所看還可以領，不用囤貨，放家裡備用就好。

快篩實名制第二天，鼓山區一家藥局上午8點半開門，現場大概約有10多名民眾排隊，由於今天系統相當順暢沒有當機，因此人潮狀況沒有像昨天那麼塞車。每日的78份篩劑，大約在9點半就賣完，比昨天提早半小時。

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▲▼快篩實名制上路第二天，高雄鼓山區一家藥局1小時完售。（圖／記者吳世龍攝）

民眾劉小姐表示，她今天是來幫兒子購買，因為兒子工作需要2、3天快篩1次，才特地來買。她說，看到台北昨日有民眾為了買快篩發生爭執，覺得不需要這樣，真的有需要再來買就好。

民眾戴先生則說，因為家中有小孩子，所以先買個1、2盒備用就好，而且高雄市本身快篩劑比較足夠，診所都有發公費快篩，疫情也不像雙北大爆發，認為不需要囤貨。另位民眾則說，南部可能沒北部嚴重，但還是要備用以防萬一，就買個幾盒，其他就留給需要的人。

▲▼快篩實名制上路第二天，高雄鼓山區一家藥局1小時完售。（圖／記者吳世龍攝）

家用快篩實名制28日起上路，各健保特約藥局早上9點開賣，但部分藥局營業時間不同，每天幾點開賣要看各藥局的營業時間而定，民眾購買前可先打電話向藥局確認。民眾購買時僅需持健保卡便可領取，但每人每次限領一份，一份5劑，每劑100元，共500元。開放幫親友代購，但同樣每次只能領一份。

購買方式採分流領取，身分證尾數單號的民眾，請於每週一、三、五領取；身分證尾數雙號的民眾，請於每週二、四、六領取；每週日則開放所有民眾皆可領取。