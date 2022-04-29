楊志良算快篩支出「-100+100=200」！高中數學成績曝：不代表人生

▲前衛生署長楊志良。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

快篩實名制28日上路，民眾只要拿著健保卡就能到藥局買一組5入500元（每劑100元）的快篩試劑，引發前衛生署長楊志良質疑，政府花100億元買每劑100元、共1億劑的快篩試劑，而民眾再以每劑100元購買，「不就等於花了200億？」懷疑有籌措競選資金的嫌疑，但該說法也讓不少網友紛紛吐槽，甚至還翻出楊志良高中時的數學成績，引發熱議。

事實上，楊志良2015年時就曾在臉書分享自己高中時的成績單，只見分數由高到低分別為國文66.2分、自然學科66分、社會學科60分、英文42.5分，最低的數學則僅有23分。

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▲楊志良自曝高中成績單，其中數學僅拿23分。（圖／Facebook／楊志良）

楊志良也在文中表示，有些人猜他和檯面上的大人物們一樣，都一路第一名，但這個想法可大錯特錯了，「從小只要講到唸書我就是個吊車尾，不過我的父母也不大介意，只叮嚀做人做事為要！成績只是數字不代表人生！」

知名球評石明謹在臉書以楊志良計算快篩試劑的算法舉例，「雜貨店老闆花10元買了一顆雞蛋，有個阿嬤花了10元買走這顆雞蛋，請問老闆總共賺了多少錢？答：20元。」但真正的算法其實是花掉100億，因為民眾回補100億，國庫根本一毛錢都沒花，「是怎麼賺200億到口袋呢？」直言楊志良根本是把收入跟支出記在同一欄。

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