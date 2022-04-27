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1歲女童被2比特犬啃咬　媽媽持刀殺死寵物：不是牠死就是我女兒

記者李振慧／綜合報導

美國加州1歲女童露比(Ruby Cervantes)在家中突然被2條比特犬包圍攻擊，導致臉部、身體多處撕裂傷。媽媽目睹事件後為了救女兒，立即從廚房拿了一把刀，最後把其中1條寵物犬刺死，讓她自責表示，殺死寵物她也很心痛，但是不這麼做死得可能就是女兒。

事件24日晚間10時20分發生在洛杉磯東南部城市皮科里韋拉(Pico Rivera)，祖母瑪格麗特(Margaret Morales)表示，她突然聽到孫女尖叫聲，跑到廚房發現所養的2條比特犬正在攻擊孫女，2名女兒與兒子則在現場試圖把狗拉開但是無法。

瑪格麗特發現其中一條犬狠狠咬住孫女的腿，她最後只好把手直接伸進狗嘴中，才成功讓狗鬆口，導致她的手也被嚴重咬傷。而女童母親潔米(Jamie Morales)當下為了救女只好持刀刺傷寵物犬，「我不得不刺狗，我不得不這麼做，要麼是狗死，要麼就是我女兒，我最後選擇了女兒」。

目前受傷的4人都被送到醫院治療，其中受傷最嚴重的女童正在接受手術，受傷的比特犬很有可能之後會被安樂死。據了解，這家人從比特犬還是幼犬時期便開始飼養，目前約養到3歲半。

▼加州傳出比特犬攻擊孩童事件。（圖／示意圖／CFP）

▲▼ 比特犬。（圖／CFP）

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