不甩一夫一妻制！男排「性愛時間表」同時滿足9妻　未來還想再娶



記者李振慧／綜合報導

巴西網紅烏索(Arthur O Urso)瘦身成功變人生勝利組後，一口氣娶了9名妻子，時常在網路上分享「一夫九妻」的夢幻生活，為了照顧到每位妻子的需求，特別規劃「性愛時間表」，每天照表操課以免發生床事分配不均的問題，雖然如此仍讓他坦言多妻生活大不易，更傳出其中一名妻子要離婚。

男子烏索瘦身成功成為男模後，娶了辣妻盧瓦娜(Luana Kazaki)卻不滿足，去年在對方同意之下一口氣和8名女子舉辦婚禮成為爆紅人物，然而當地法律是一夫一妻制，所以除了正宮以外，與其他8名妻子的關係其實不被法律承認，不過他完全不以為意，時常在網路上分享一夫九妻的幸福生活。

烏索表示，為了避免床事出現分配不均的問題，他們特別協調性愛時間表，雖然成功減少妻子間摩擦，不過照表操課久了還是產生問題，「大多數時候，我們的性生活都是非常愉快且充滿樂趣，不過照表操課有時會讓我覺得自己是為了性而性，而非快樂」，讓他最後決定放棄。

烏索雖然已經盡量滿足所有愛妻需求，但還是無法讓每一個人滿意，因為其中一名妻子阿加莎(Agatha)近來向他提出離婚，「她告訴我，她還是比較喜歡能夠一個人獨享我」，雖然對方的決定讓他意外，還是同意讓對方離開，未來計畫再娶2名妻子，希望能達成坐擁10妻的美夢。

▼男子竟然娶了9名妻子。（圖／示意圖／達志影像）