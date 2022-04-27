美憂「晶片技術落中國手中」　布林肯：將助台提高非對稱作戰能力

▲布林肯出席參議院外交關係委員會聽證會。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

自俄羅斯入侵烏克蘭後，人們對於中國可能對台發動攻擊的擔憂也隨之升高。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在當地26日向國會表示，台灣擁有全球最大的高端半導體製造商之一，為了防止相關技術落入中國手中，美國政府將協助台灣提高「非對稱作戰」的能力，以阻止中國的入侵。

據《南華早報》報導，美國參議院外交關係委員會在當地26日審查2023財年國務院預算時，主席梅內德斯（Robert Menendez）提及，台灣掌握了全球90%的先進晶片，一旦中國對台灣發動武統行動，將對美國，甚至全球造成嚴重影響。

參議院軍事委員會的里希（Jim Risch）也敦促布林肯要吸取烏俄的教訓，事前就加強台灣的防禦能力，為台灣提供更多資金，同時加快現有的對台軍售，協助台灣在面臨中國這個軍事能力不對稱的勁敵時，仍有能力抵禦中國的入侵。

▲布林肯表示，美國將協助台灣提高「非對稱作戰」的能力，以阻止中國的入侵。（圖／路透）

布林肯表示，美國政府對於台灣的晶片製造技術可能落入中國手中已有急切感，而美國也正與台灣、日本和荷蘭等政府合作，採取重要措施，以確保這樣的情形不會發生，同時將美國如今在高端半導體上的優勢延續下去。

他也指出，「美國決心確保台灣擁有一切必要手段，以抵禦任何潛在的侵略行為，包括中國單方面想要破壞現狀的行動，我們將專注於幫助台灣建立非對稱作戰的能力，以作為阻止中國入侵的威懾」，不過布林肯並未承諾政府將為台灣提供資金，或加快對台軍售的計劃。