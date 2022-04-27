台南山上花園水道博物館舉辦「寵物文創市集」　歡迎毛小孩一起來熱鬧！

▲台南山上花園水道博物館，在4月30日舉辦「寵物文創市集」，以及別開生面的「嗷喵大遊行」，邀請全國毛小孩飼主利用連假來逛市集、參加遊行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館，是全國唯一規劃有寵物園區的國定古蹟，加上提供免費推車服務，寵物友善也吸引大批民眾帶著毛小孩來暢遊，文化局與觀旅局合作，特在4月30日舉辦「寵物文創市集」，以及別開生面的「嗷喵大遊行」，邀請全國毛小孩飼主利用連假來逛市集、參加遊行。

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館方表示，「寵物文創市集」匯集了各種跟寵物相關的文創商品，不僅可以逛，還能集點兌換超萌的貓掌手工皂。為了鼓勵環保減碳，活動當天搭乘山博行公車，並持有加蓋當日日期的山博行車票；或者網路報名後全程參加寵物遊行的民眾，就可以到市集服務台兌換可愛抱枕。

市長黃偉哲指出，台南文史景點眾多，帶動城市觀光旅遊，在結合「綠色旅遊」與「寵物友善」思考，有觀旅局的山博行假日公車與文化局轄下的台南山上花園水道博物館領先示範、推廣，希望拋磚引玉，引起更多人關心響應。

文化局長葉澤山表示，台南山上花園水道博物館因占地廣大而擁有豐富生態，對於動物、寵物的友善態度領先國內各處古蹟景點，成為唯一開放寵物能以入園但不落地方式與飼主同遊的古蹟，與本次活動搭配相得益彰，民眾可與家人、毛小孩一起同遊，同時也別忘了在擁有大片綠地茂林的水道博物館，一定要做好防曬與防蚊準備。

「嗷喵！搭公車，逛市集」活動時間從當天早上10時到下午4時，包含了寵物文創市集、舞台表演，以及下午3時半的寵物遊行，除了手工皂、抱枕等贈品外、與水道博物館贊助的紀念文創軟磁等禮物，只要參與市集、遊行或是當日搭乘山博行公車並持有車票入園就可以分別換得不同的禮物。