18歲正妹獨自站「死亡公路」失蹤　詭異照瘋傳發現她成水箱浮屍

▲女子失蹤13天後被發現陳屍在水箱中。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥18歲女子德芭妮(Debanhi Escobar)與2名閨蜜參加完派對後，3人路途中發生爭吵讓她氣得下車，被司機拍下她深夜獨自站在「死亡公路」中的景象，沒想到人就此失蹤，近來終於在一水箱中找到屍體，讓該照片成為她生前最後影像。

德芭妮8日與朋友參加完派對，9日凌晨被司機拍下她獨自站在死亡公路上的照片，後來傳出失蹤消息，讓照片在網路上瘋傳。新萊昂州警方調查發現，她後來獨自走進埃斯科韋多將軍鎮(Escobedo)一間汽車旅館，汽車旅館工作人員21日聞到一股奇怪臭味，才發現她陳屍在廢棄水箱中。

警方表示，屍體被發現時判斷死亡時間可能已經超過2周，屍體已經被泡爛到幾乎無法辨認的程度，是靠著身上衣物與飾品才判斷可能是失蹤的德芭妮，後來在家屬指認之下確認身分，死因為頭部所受到的重傷，目前正在全力追查凶嫌身分。

死者父親傷心表示，「雖然這對我和妻子來說非常艱難，但我們很平靜，至少能找到她並且下葬，想要悼念她時，知道可以去哪裡見她」，這樣的他們已經比許多受害者家屬幸福，不過他們不會輕言放棄，仍會繼續關注女兒案情，希望能早日找到凶手。