男闖進幼兒園「朝午睡孩童開槍」　射殺2童女老師阻止也被擊斃4死

▲男子犯下3起命案後自轟身亡。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一幼兒園發生槍擊命案，26歲男子魯斯蘭(Ruslan Akhtyamov)持槍闖入幼兒園中，槍殺2名孩童與想要阻止的老師，犯案後又持槍自轟，總共造成4人身亡，而2名兒童分別只有5歲與6歲，凶手行徑十分冷血。

事件26日發生在俄羅斯中部烏里揚諾夫斯克地區(Ulyanovsk)，魯斯蘭手持雙管散彈槍IZH-27闖入幼兒園中，對當時正在午休的孩子們開槍，造成5歲孩童弗拉基米爾(Vladimir 'Vova' Krylov)與6歲的葉卡捷琳娜(Ekaterina 'Katya' Sosnova)死亡，年輕女老師歐嘉(Olga Mitrofanova)為了保護孩子也被射殺，另一名老師艾琳娜(Elena Karpova)手臂被射傷。

警方後來發現，在魯斯蘭前往幼兒園犯案前，先用槍射殺了68歲鄰居亞歷山大(Alexander Dronin)。當局表示，魯斯蘭因為有獵人執照能夠合法購買槍枝，目前尚不清楚他的動機，但懷疑可能與他個人心理狀態有關，案件正在調查中。