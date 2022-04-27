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超過一半美國人曾染疫！恐怖確診數字曝　CDC籲：還是要戴口罩

▲▼新冠,美國,紐約。（圖／路透）

▲美國有超過50%的人曾經確診。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國26日發布了最新的全國血液調查，在Omicron疫情爆發後，至今有超過一半的人口曾經感染新冠肺炎，其中兒童與青少年的感染率最高，因為有許多人尚未接種疫苗。事實上，有證據顯示，在Omicron入侵美國之前，全美共三分之一的人曾染疫。

根據《路透社》報導，一項最新的美國全國血液調查顯示，新冠感染案例出現暴增，自疫情爆發以來，已有約58%的美國人口與75%以上的兒童曾經染疫。數據指出，Omicron變異株提高了每個年齡層的感染率，其中青少年與兒童的感染比例最高，因為這個族群較晚開始接種疫苗。而有大量比例率先接種疫苗的65歲以上長者的感染率則最低。

Omicron變異株在2021年12月至2022年2月期間於美國肆虐，數據顯示，有75.2%的11歲以上兒童的血液中含有因感染新冠而出現的抗體，較3個月前的數據44.2%還要高。在12至17歲族群中，有74.2%體內攜帶新冠抗體，而這個族群在3個月前僅45.6%。

▲▼美國防疫,美國兒童,兒童疫苗,美國小學,放學。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國兒童與青少年因較晚開打疫苗，因此確診比例最高。（圖／達志影像／美聯社）

科學家們在調查時鎖定了因感染新冠病毒而產生的特定抗體，這些抗體只會在染疫後出現，無法透過新冠疫苗產生。科學家同時也指出，體內擁有一定抗體也不代表能完全預防未來的感染。

美國CDC表示，確診人數仍在持續上升，單日確診甚至在過去1週內上升了22.7%，達到每天4.4萬例，住院人數也連續2週上升。儘管死亡率有所降低，但美國就快要抵達累計死亡人數100萬人的關卡。

目前Omicron的BA.1只占美國感染病例的3%，然而BA.2.121卻高達30%，比BA.2還要高。CDC依舊建議民眾在室內或是搭乘大眾運輸時佩戴口罩，同時強調接種疫苗仍是預防感染的重要策略。截至目前為止，有超過66%美國人完整接種2劑疫苗，但施打加強劑的人只有46%。

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