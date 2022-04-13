快訊／高醫、高雄長庚爆醫護確診！千人採檢結果曝

▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會，說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

確診個案多點齊發！高雄市13日傳出有兩家醫學中心醫護確診，分別是高醫和高雄長庚，而院方也及時匡列接觸者進行採檢，在高醫部分有超過1000人，長庚部分也有200多人，採檢結果目前都是陰性，感染風險都在掌控中。

衛生局說明，高醫一名醫護在12日出現症狀，懷疑自己因足跡重疊而被感染，因此回到院內採檢，採檢結果呈陽性，因此向上通報。疫調發現，這名醫護其實在9日曾接觸過確診者，但也不排除有社區風險可能。

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▲高醫一名醫護確診，院方連夜通知足跡重疊者進行採檢。（圖／記者吳世龍攝）

衛生局表示，因有確診足跡到過高醫，昨天高醫整夜大動員，積極召回在同場域、同時地重疊的患者與陪病家屬，目前上千人檢驗結果都是陰性，這部分要感謝高醫及時進行了解，該要居家隔離、自主健康管理等名冊一一核對中，風險在掌控範圍內。

市長陳其邁指出，高醫這個案比較早發現，疫調小組認為，後續風險可能在同事，也許有一起用餐，風險機會比較高，但醫院同事目前採檢都是陰性，但市府仍採取必要的隔離和檢疫措施。

另外，高雄長庚也有一名內科醫師確診。衛生局指出，這名工作人員在休假中有聚會，可能有社區風險而感染，回到高雄第一天就在長庚追蹤下，確認被感染，因此緊急處置中也匡列相關接觸對象，短短半天有200多人，包括患者、家屬、內部同仁，經過檢驗都是陰性，風險也在追蹤範圍內。

陳其邁表示，有2家醫院醫護同仁確診，在防疫期間，醫護人員非常辛苦，兩位分屬2家醫院，接觸者目前為止都是陰性，第一時間醫院感控小組就介入釐清。從過去經驗，鳳山仁惠醫院也發生醫護感染，但確診的護士有戴口罩、做好消毒防疫，所以其實風險不高。