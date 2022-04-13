柯文哲估疫情還要打4個月　「單日+200」在宅居隔得納電商系統

記者蘇晏男／台北報導

本土疫情持續升溫，針對確診者在居家隔離，台北市長柯文哲13日表示，每天兩百個台北市一定可以照顧得很好，但若超過，一部分就要移到家中，只是目前還須把SOP弄得更清楚；不僅如此，還得考慮增加物流跟電商系統。柯文哲說，他估計疫情會要打4個月，所以調整心情，希望能穩扎穩打。

對於與病毒共存有三大策略，柯文哲13日下午在防疫記者會上表示，第一、每日確診人數；第二、防疫專責旅館房間數；第三、防疫專責病房的床數。柯說，如果每日確診不超過200人，就不需放在家裡，但超過，就要思考是否增加防疫專責旅館數量，且還要找200床以床上有「經濟規模」的防疫專責旅館，找小規模的旅館就很難運作。

柯文哲也表示，就算確診數增加，也不要爆發，每天兩百個台北市一定可以照顧得很好。但若確診數達兩千，一部分就要移到家中。

柯文哲指出，北市目前還在檢查運作中的防疫專責旅館SOP，要把SOP弄得更清楚，才能適用於家裡。此外，若要把確診者移到家中，還得增加物流跟電商系統，因為台北市現在是小家庭，變得政府要幫忙買東西、收垃圾等，這就是台北的問題。

柯文哲抱怨，現在大家不結婚，家庭越來越小，現在國家跟個人之間都沒有緩衝區，所以要確診者要移到家中居格，有很多技術要做，所以才說會找一個區試做，如果病例增加不快，確診者救不急著放到家中，原則上輕症就擺在醫院。

柯文哲說，病例會增加，但不要等比級數增加，北市會想辦法擋一下，讓市府有時間把確診者要擺在加家裡的系統再磨練一下，才能確保醫療品質安全，也方便病人及政府的運作。這場疫情會打很久，自己估計會打4個月，所以調整心情，希望能穩扎穩打。

▼柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）