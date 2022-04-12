快訊／屏東第4家小吃部燒高雄　「想再來」爆2確診4天24人染疫

▲高雄市長陳其邁說明疫情概況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市12日暴增61例，再次刷新單日確診紀錄。今日個案有10例與娛樂場所相關，其中7例感染源頭指向屏東縣3家小吃部，除了先前爆發群聚的天上人間，今天還有微風小吃部、想再來小吃部也出現確診者。截至今日，已有屏東已有3家娛樂場所群聚火燒高雄，4天累計24人確診。

屏東小吃店群聚擴大，起因高雄市確診案號25601曾至店內消費，造成服務員及客人接觸陸續確診，而在天上人間小吃部確診的案例當中，也有工作人員在微風小吃部服務，因此遭波及。不過這波群聚還沒燒完，屏東縣府12日又在公布最新疫調，第三家小吃部「可愛」也出現4名確診者，因為其中案28309本身在天上人間、可愛小吃部服務，因而導致疫情傳播。

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值得注意的是，在高雄今天公布的娛樂場所確診個案中，10例中有7例都是來自屏東小吃部衍生群聚，包括天上人間、微風小吃部，另外還有「想再來小吃部」，這也是屏東第4家小吃部爆發群聚。

▲屏東想再來小吃部。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄今日有10例與娛樂場所相關，其中7例與屏東小吃部群聚有關。（圖／高雄市政府）

高雄今日疫情狀況，娛樂場所衍生新增確診個案有10例，最主要與屏東縣3家娛樂場所相關。9日爆發群聚的「屏東天上人間小吃部」再增4例，分別是案28314、28315、28655、28822，截至今(12日)已累計21例。

在天上人間小吃部確診的21例當中，案27300也同時在微風小吃部流動服務，因此進一步擴大群聚，今日高雄就有1例案28656到微風小吃部消費而釀感染。另外，屏東想再來小吃部今有2例屬高雄個案，個案都是工作人員，因生活圈在高雄，被歸在高雄個案。

「天上人間多好玩？」，老司機先前曾表示，「天上人間」擁有讓人「進去了不想出來」的5個關鍵原因就是，坐檯費超親民、有「聯合國」小姐可挑選、小姐很敢玩、營業時間長、不趕客人喝到爽。

▲屏東微風小吃部。（圖／記者許宥孺翻攝）

而「微風小吃部」多年前的前身叫「峰之戀」，服務作風大膽迎合客人口味，坐檯費比現在便宜，讓客人趨之若鶩，夜夜笙歌，影響安寧及交通，警方強力整頓，加強臨檢勤務，收到效果有限，最後編排夜夜站崗勤務，1星期後，店家生意一落千丈，業者只好關門歇業。

「峰之戀」2、3年前進行改組，重新營業，改名「微風」小吃部 ，服務的小姐也是聯合國，有本土、越南及大陸等國籍，作風大膽，很快闖出聲名，與天上人間被稱為屏北地區兩家生意最好的小吃部；只不過營業時間比天上人間提早1小時休息，從下午2時營業到清晨4時，在服務小姐人手不足時，向天上人間借調服務小姐，也就是服務小姐跑到微風坐檯。

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