彰化+6！二林基督教醫護共餐確診　17足跡曝：阿泉爌肉飯、米糕店

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣政府今天新增6例本土確診病例，全是二林基督教醫院的護理人員，全院其他的醫事和工作人員、病患、就診民眾等1810人全是陰性，縣府分析確診原因都是因為共餐，呼籲民眾避免在密閉空間用餐。至於國中小停課標準，縣府也說，以專業優先、視疫情發展作滾動式檢討，不受中央的規定限制，該停就停。

▲▼彰化縣召開防疫記者會，縣長王惠美說明確診案例並呼籲盡速施打第3劑，相關足診也完成清消。（圖／彰化縣政府提供，下同）

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彰化縣政府下午2點半召開線上防疫記者會，由縣長王惠美、衛生局長葉彥伯說明，王惠美說，昨天上午得知醫院有2名門診工作人員確診後，緊急做出因應措施，包括對全院醫事及工作人員582人、診間高風險病人及相關接觸者1008人，以及住院口洗腎病人220人完成採險，全部陰性。

此外，除急診及洗腎室外，門診暫停，住院病人只出不進，門診區和行政區立即清消，上午還請化學兵協助再次清消，為了民眾看病權益，明天可恢復門診。

至於國中小的停課標準，王惠美說，中央以前是班上有1、2人確診即停課，標準過嚴；現在是1/3或10班以上停課，全校才停課，又過於寬鬆，彰化決定不依照中央標準，以專業考量，視疫情發展及衛生局疫調結果做風險評估，隨時滾動檢討，一旦疫情嚴重，該停就停。

王惠美為鼓勵民眾打第3劑，不但在295個村里設立疫苗快打站，來就打免預約，即日起至月底，18歲至64歲施打者，送200元禮券，即日起至5月底，65歲以上和55歲以上原住民施打者，送500元禮券。

各宮廟遶境活動必須配合中央規範，不鑽轎、不搶轎、打滿3劑、提供盒餐、避免群聚休憩等，為因應大甲媽回鑾，縣府在14日下午1點起，開放縣府廣場、南郭路停車場供香客休息，香客仍需全程戴口罩。

葉彥伯分析，最先確診的護理人員曾和同事一起吃便當，其中有3人因此確診，另2人分別是在午餐會議、休息飲食區確診，6名確診者可說都是因為共餐而染疫，因此他呼籲，公司行號不要一群人在密閉空間聚集，用餐和開會分開，如果有員工從外縣市回來，應做好10天自主健康檢測。

在確診足跡表中，葉彥伯強調，4月11日有到過員林市和平街8-1號的棒棒堂電競旗鑑館的民眾必須盡速和縣府連絡做採檢，因為確診者在當天下午從1點待到4點半，不但時間長，密閉空間，加上脫罩飲食，染疫風險高，為了自己和別人健康，請趕緊主動出面採檢。