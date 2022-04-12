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高雄飆61！這2傳播途徑最多　「陽性率8.4%」接觸最快24hrs確診

▲▼高雄市長陳其邁召開防疫記者會說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市12日暴增61例，再次刷新高雄單日確診紀錄。今日個案主要是居家隔離陰轉陽佔22例，外縣市活動史有14例，10例則與娛樂場所相關。市府昨針對各傳播途徑確診者的密切接觸者進行採檢，發現陽性率高達8.4%，接觸時間約24至48小時就可能檢出陽性。

▲▼高雄0412疫情。（圖／高雄市政府）

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▲高雄0412疫情概況。（圖／高雄市政府）

今日疫情狀況，娛樂場所衍生新增確診個案有10例，最主要與屏東縣3家娛樂場所相關，包含屏東天上人間小吃部4例、屏東里港微風小吃部1例、屏東想再來小吃部2例；在高雄娛樂場所部分，1314科技酒店有2例、紅樓夢男模會所1例。

▲▼高雄0412疫情。（圖／高雄市政府）

▲外縣市旅遊史佔14例。（圖／高雄市政府）

外縣市活動史有14例，分別來自基隆5例、台北2例以及花蓮7例。在花蓮部分最多，確診者在花蓮理想大地渡假飯店、酒吧都有足跡，由於連假期間都是揪團出遊居多，因此感染人數相當多。

基隆部分，疫調追溯感染風險，研判案28840等人回基隆娘家掃墓過程被感染，而娘家也證實有確診個案。台北部分，28837在4/8到台北世貿參加酒展，過程中也不太可能戴口罩，風險仍侷限在脫下口罩的場所下。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，除了已知的外縣市高風險熱點足跡外，外縣市娛樂場所也是高雄市社區感染風險逐漸升高的原因。市府也直接點名屏東想再來小吃部、里港微風小吃部以及屏東天上人間小吃部，其中天上人間已累計21例高雄市確診者，不管是顧客消費或工作，連帶造成同住接觸者、密切接觸者、好友往來的傳播途徑。

▲▼高雄0412疫情。（圖／高雄市政府）

▲外縣市娛樂場所是高雄市社區感染風險逐漸升高的原因。（圖／高雄市政府）

市府11日針對各傳播途徑確診個案的密切接觸者進行匡列採檢，陽性率高達8.4%，顯示Omicorn傳染速度快，接觸時間約24至48小時就可能檢出陽性。

衛生局特別提醒，接獲衛生單位電話或確診者「我確診」相關訊息，一定要放下手邊所有工作，戴上口罩、配合衛生單位進行採檢。

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