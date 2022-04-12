邵雨薇也有這個小洞！細菌闖入害他爛半邊臉　一刀劃下全是膿　

▲醫師表示，耳前廔管是先天性畸形，平日避免搓揉。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名男子右臉突然覺得痛，短短一周內右臉到右耳腫脹，到診所就醫吃藥都沒未見好轉，後來他到高醫就診時，右臉已經潰爛，醫師趕緊替他安排手術，這才發現原來是「耳前廔管」感染，併發壞死性筋膜炎。

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▲藝人邵雨薇曾發文自曝耳朵上有一小孔，看到報導才知道是先天性畸形「耳前廔管」。（圖／翻攝自邵雨薇臉書）

「你耳朵上面也有一個小洞嗎？」藝人邵雨薇曾在臉書發布一篇圖文，照片中將焦點鎖定在她的左耳，耳垂和耳窩都有耳洞，但上方還有一個針孔小洞，她坦承近30年都不知道這個小洞是什麼，直到看見相關報導才發現這是先天性畸形，被稱為「耳前廔管」。

收治病例的高醫整形外科主任黃書鴻表示，這名男子起初耳前廔管輕微感染，但他有糖尿病史，感染速度特別快，進一步造成右臉壞死。

▲▼男子右側臉部發腫，皮下組織可看見空氣(黑色塊狀)。（圖／黃書鴻醫師提供）

從電腦斷層掃描圖來看，男子的右臉明顯腫脹，整個頭皮皮下組織都有空氣，表示整塊都有嚴重感染，已不僅是蜂窩性組織炎，而是壞死性筋膜炎，立即替男子安排清創手術，「一打開，白色的膿整個跑出來」，這才發現男子右耳有耳前廔管。

黃書鴻指出，據國內統計，耳前廔管發生率約2.5%，這是先天性畸形，從小就能看到這個小洞，主要是有小管子連接到軟骨，若是異物進入無法排出就容易造成感染，但平常不易有症狀。特別要注意清潔，像是洗澡、游泳後，若有紅腫熱痛現象要趕緊就診，必要時須服藥或手術治療。

▲高醫整形外科主任黃書鴻。（圖／記者許宥孺翻攝）

黃書鴻說，若民眾擔心耳前廔管引發症狀，也不必擔心，耳前廔管可以透過手術切除，除非是曾感染患者可能再復發，若完整切除不太可能復發。