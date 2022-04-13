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大陸 大陸焦點 特派現場

上海方艙患者「平均7天」即可康復返家　專家：復陽沒傳染性

▲▼ 上海疫情，上海方艙醫院，上海康復者 。（圖／澎湃新聞）

▲12日上海崇明花博園復興館方艙醫院內，有1106名患者分批次陸續出院。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

Omicron變種株席捲上海，感染數突破20萬人，當地加緊建造方艙醫院收治患者，陸續也有康復者重返社區。上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝今（13日）早指出，目前方艙醫院平均住院時間正縮短至一周左右。

▲▼ 上海疫情，上海方艙醫院，上海康復者 。（圖／澎湃新聞）

▲13日上海崇明復興館方艙醫院附近，轉運大巴車在此等候，接康復感染者出院。（圖／澎湃新聞）

在今早的上海市疫情防控記者會上，吳乾渝解釋了方艙醫院的出艙標準，指根據《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）的通知》要求，在感染者入院後第2天起，就要每日檢測核酸；對連續2次核酸檢測結果陰性的（採樣時間至少間隔24小時）感染者，結合醫生綜合判斷，符合出艙標準的准予出院或解除隔離醫學觀察。

據她介紹，方艙醫院主要收治無症狀感染者和輕症患者，通過積極的健康管理、隨訪觀察和對症治療，結合中藥治療，縮短出艙和康復時間；因個體差異、抵抗力、免疫力不同，可能還有基礎性疾病，所以在住院時間上會有差異，「目前，方艙醫院平均住院時間正逐步縮短至一周左右。」

▼ 康復者即將離開方艙醫院。（圖／澎湃新聞）

▲▼ 上海疫情，上海方艙醫院，上海康復者 。（圖／澎湃新聞）

近期康復者出院人數增加，12日全市病例出院334例、解除醫學觀察6044例，他們將返回居住地接受健康監測。為了保護康復者不受到歧視，吳乾渝近日在記者會上強調，對於出院和解除醫學觀察人員，屬地必須做好對接，「允許他們回家，不得阻攔。」

針對民眾的擔憂，上海市新冠肺炎醫療救治專家組成員、中山醫院感染病科主任胡必傑解釋，文獻資料顯示，國內外的核酸檢測有不同程度的復陽率，但這些冠以復陽或復發的康復者，並沒有引起周圍人群的感染或傳染。

他進一步指出，科研人員對復陽人群進行研究，一是採集鼻咽、咽喉和肛門拭子等標本進行病毒培養，結果均未培養到病毒；二是對復陽的樣本進行基因測序，沒測到完整的病毒序列，提示這些核酸復陽的標本，其實是病毒的核酸片段，「換言之，是死病毒，沒有傳染性。」

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