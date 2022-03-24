▲新北國際考古論壇5月登場，探索古老「公仔」文化。（圖／新北市立十三行博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「公仔」潮流文化，已有數千年歷史！？新北市立十三行博物館「新北市國際考古論壇」將於5月份登場，今年度以「古代人形文化探究」為主題，邀請臺、日、韓等國9位重量級考古學、民族學領域學者，安排3場次專題演說與交流論壇。帶您一同探索東亞地區不同時空、不同民族對於人類形象的詮釋，內容豐富精采，歡迎踴躍報名。

十三行博物館館長柏麗梅表示，以「人形」為概念的各種創作，從古至今在人類的文明中都扮演重要的角色，舉凡寺廟裡的神像、彩繪，民俗活動常常看到的布袋戲、皮影戲偶，甚至在十三行考古遺址中也發掘到陶製的人偶以及人形青銅刀柄，顯示這是一個永遠不會「退流行」的主題，值得大家仔細探究。

▲十三行人面陶罐為臺灣史前人形文化的代表性文物。

為彰顯人形文化的多元性，論壇邀請中央研究院的陳光祖研究員及司黛蕊研究員專題演講，分別針對全臺考古出土與傳世帶人形器物以及臺灣文化中「偶」與「尪仔（ang-á）」，綜論臺灣的人形文化；另外也邀請考古學家朱正宜、臺灣民俗信仰研究員林美容、民族學者楊政賢、王昱心等跨域交流解析漢人與原住民族的人形文化。

2022「新北市國際考古論壇」5月6日於新北市立十三行博物館演講廳舉辦，報名自3月25日10時起至4月15日17時止。採線上報名：https://reurl.cc/2DGq6r，全程免費，正取名額140人，備取30人。更多資訊請至「新北市立十三行博物館」官網或「「新北市立十三行博物館」粉絲專頁查詢。

▲2022新北市國際考古論壇以古代人形文化探究為主題。

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