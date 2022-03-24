▲新北市打造智慧健康服務，鼓勵長者在購物中心健康步行。（圖／新北市衛生局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市政府以林口區衛生所作為「健康實證場域」，結合新創產業，打造衛生所智慧健康照護平台，並利用在地生活圈，與林口大型商場「三井OUTLET」合作，啟動全國首創「新北動健康4.0-長者樂活MALL WALKING」健康運動計畫，讓民眾結合日常生活於購物中心健康步行。

侯友宜表示，林口智能衛生所建構了一個健康平台，透過數據戰情室掌握所有運動、健康的相關數據，希望藉由多元運動場域以及智慧功能管理，讓林口地區變成健康生活的樂園。

侯友宜說，林口區智能衛生所打造基礎「智慧健康照護」，將就診民眾的血壓、血糖、血氧、身高體重、體溫，以及健康體適能評估、運動處方等資料上傳雲端，讓醫師替民眾的健康把關。

▲全國首創「新北動健康4.0-長者樂活MALL WALKING」健康運動計畫。

衛生局表示，林口區智能衛生所參與經濟部中小企業處在林口新創園的未來城市大數據應用實證場域及服務，以林口區衛生所作為「健康實證場域」，結合新創產業，引進「智慧檢疫站」、「口罩智慧監測」、「智慧機器人」、「服務進度隨時看」、「智慧販賣機」、「智慧健康量測站」等服務，打造衛生所智慧健康照護平台。

衛生局指出，智慧健康數據透過「林口數據平臺-數據戰情室」，可作為應用示範，一方面鼓勵業者將新興技術設備引入週邊地區，一方面把林口區的生活、健康等相關數據進行疊加分析，轉化成民眾可查詢的資訊，也能作為市府決策的參考數據。

為了持續推動長者健康促進，林口區智能衛生所內建置「智能運動設備空間」及「多功能體適能室」，提供長者智慧運動活動空間。另外，也與林口三井OUTLET合作MALL WALKING健康運動計畫，鼓勵長者結合日常生活在購物中心健康步行。

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