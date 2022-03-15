基隆最後1間連鎖書局「何嘉仁」熄燈　書友不捨：再見了！

記者郭世賢／基隆報導

基隆市早期進駐誠品、金石堂、何嘉仁等全台連鎖書店，但隨著網路的興起，實體書店出現「倒店潮」，近年來都陸續關門，最後1間連鎖書店，外觀以地中海風藍白色基調「何嘉仁書店」，在13日正式畫上休止符吹熄燈號。

▲基隆最後1間連鎖書局「何嘉仁」13日熄燈。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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何嘉仁書店牆上的留言版有許多留言寫道，「謝謝你從小學一直陪伴我到國中，再見了」、「超級捨不得，後會有期」、「有你真好！書店的陪伴，讓我度過人生最黑暗的時刻」，密密麻麻寫下道別支字片語，書店陪伴他們一起成長，感到不捨。

何嘉仁書店基隆店門口貼出海報，以「面對改變，我們不忘初心」向大家說明，何嘉仁創辦人曾分享，從事「教育事業」與「開書店」，不單是因為喜歡，更開心的是能做有福氣的事。

▲何嘉仁書店內牆面上張貼「2樓書店最後營業至3月13日」。

1990年，何嘉仁第一家書店在基隆誕生，他很感謝基隆，圓了他開書店的夢想。1萬多個日子以來，很開心能陪伴基隆人一起在書香中學習與成長。隨著網路時代的演進，加上Covid19疫情的推波，閱讀與消費型態有了很大的轉變。

何嘉仁書店13日是最後一天營業日，吸引不少人潮來書店回味，牆面上張貼「2樓書店最後營業至3月13日」，民眾不斷詢問店員「是真的嗎？」還有1名媽媽帶2位小孩來買書，她說「基隆最後一間連鎖書店要關了，真的好可惜」。

▲何嘉仁書店基隆店門口貼出海報向大家說明；留言版有許多留言，書店陪伴他們一起成長，感到不捨。

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