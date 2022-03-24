▲粉白吉野櫻繽紛盛開，淡水天元宮賞櫻祈福「滴IY」。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市知名賞櫻勝地「淡水無極天元宮」無極真元天壇周邊的吉野櫻正值花季，預計在本周末滿開，是最美最動人的賞花時刻。新北市政府綠美化環境景觀處，在3月26日於天元宮安排「櫻花的回憶」滴膠手作工作坊，歡迎民眾來此欣賞動人的「櫻」姿，還能動手帶走幸福紀念品。

景觀處指出，繼農曆年前新北市景觀處配合三色櫻花期辦理「天元宮賞夜櫻」後，新北市景觀處再於吉野櫻花期，結合新北市動保處推廣動物認養，於淡水無極天元宮、淡水樹興里里辦公處前（滬尾櫻花大道上）、三芝區三生步道及三芝區公立動物之家等四處賞櫻景點，擺設櫻花祈福（虎）卡裝置。

▲花況略受近日降雨影響，民眾可以把握本周最佳賞花時間。

景觀處表示，櫻花的花語是生命、幸福和希望；毛寶貝的粉色肉掌就像柔美櫻花，可愛又充滿生命力，因此特別設計櫻花祈福（虎）卡，讓民眾除了來欣賞美麗的櫻花，還可於祈福（虎）卡寫下心願祝福與裝置拍照打卡，將櫻花的幸福寓意傳遞出去，支持領養代替購買，期望每隻毛寶貝都能找到屬於牠的幸福。

「吉野櫻」全名「染井吉野櫻」，又名「東京櫻花」或「日本櫻花」，花色在花朵剛綻放時是淡粉紅色，而在完全綻放時會逐漸轉白，目前天元宮花開約7成，花況略受近日降雨影響，民眾可以把握本周最佳賞花時間。

▲新北市知名賞櫻勝地「淡水無極天元宮」吉野櫻正值花季。

為豐富花季活動，景觀處特邀朱銘美術館團隊於3月26日下午2時30分在天元宮舉辦「櫻花的回憶」滴膠手作工作坊，讓民眾在櫻花樹下DIY可愛造型小吊飾，將幸福小物免費帶回家，限量50組，線上預約30位，於3月25日中午12時開放報名，網址：https://forms.gle/MajKLBePtWsefqxq8，3月26日受理現場報名20位，額滿為止。

景觀處提醒賞櫻的民眾，防疫期間，賞花請配合實聯制、量體溫、全程佩戴口罩，保持安全社交距離。若不想外出人擠人，可瀏覽「2022新北市櫻花稼期」花況網站及追蹤按讚「賞花快報」粉絲團，讓大家不出門也可以欣賞櫻花的動人姿態。

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