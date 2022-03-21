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北台灣基隆潮境智能海洋館5／3正式營運　4／1起開放預約

記者郭世賢／新北報導

眾所矚目的北台灣都會型智能水族館「潮境智能海洋館（Intelligent Ocean／簡稱：i OCEAN）」將於3/25日至5/2日試營運，試營運期間分2階段採行預約參觀制（第一階段3/26日至3/31日、第二階段4/1日至5/2日），預約對象分別為海科館設籍周邊六里里民、弱勢團體、特定踩線業者，以及與基隆市民和瑞芳區區民，而5月3日後即展開正式營運開放全國民眾參觀。

▲北台灣唯一智能水族館5／3正式營運 4／1起設籍基隆、瑞芳開放預約。（圖／基隆海科館提供）

▲北台灣都會型智能水族館「潮境智能海洋館」。

國立海洋科技博物館表示，位於海科館潮境公園的潮境智能海洋館，為一座結合新興展示科技與海洋生物的智能水族館，座落在潮境公園與潮境海灣具有得天獨厚的天然優勢，尚未開館已引起許多外界期待與殷盼。試營運期間將採行分階段營運與容量管制，並採線上預約參觀。

試營運期間第一階段為3月26日至3月31日，提供給海科館周邊六里（碧砂、砂子、八斗、長潭、新豐、新富）等設籍的里民、弱勢團體、以及踩線業者等團體主展區與海洋中心免費參觀的機會，第一階段的預約將自3月21日開放，另弱勢及特家踩線業者團體則由專人負責；第二階段試營運期為4月1日至5月2日，參觀對象為設籍基隆的市民與瑞芳的區民，將提供半價的入館優惠，並自3月25日起開放預約。試營運期間睦鄰與特定的對象參觀時仍需憑身份證明。

▲北台灣唯一智能水族館5／3正式營運 4／1起設籍基隆、瑞芳開放預約。（圖／基隆海科館提供）

▲北台灣都會型智能水族館「潮境智能海洋館」位在海科館潮境公園。

至於，5月3日正式營運，則開放所有遊客、學校、企業等各團體參觀。正式營運初期，同時採行預約參觀，並自4月1日起開放預約

海科館表示，潮境智能海洋館分為主展區、互動體驗休憩區、海洋中心、及商店區。主展區規劃有潮境之賓、潮境之魚、潮下視界、潮中舞者、潮水彩繪五大展區，以結合潮境海灣探索生命的多樣性、生態的蘊育及生存的適應之道等，及讓民眾可參與動手創作以及在聲光展演中獲得療育與生生不息的創造力。

▲北台灣唯一智能水族館5／3正式營運 4／1起設籍基隆、瑞芳開放預約。（圖／基隆海科館提供）

▲潮境智能海洋館分為主展區、互動體驗休憩區、海洋中心及商店區。

而互動體驗區則打造有微生物保衛戰，含有海豹家族、N次元先鋒號及VR海洋保衛者三種互動體驗設施；海洋中心可看到全台唯一合法養殖具有身分認證的龍王鯛，以及復育基地所復育的珊瑚與可愛的小丑魚等。

因應潮境智能海洋館的開幕及為了充分評估市場狀況、遊客需求及各項資源條件，採行容流管制與試營運，目前擬定的票價，全票300元；團體/學生票250元；65歲以上長者150元；未滿6歲免費。互動體驗區因席位有限不含在門票內，相關參觀資訊可參「國立海洋科技博物館」官網。

▲北台灣唯一智能水族館5／3正式營運 4／1起設籍基隆、瑞芳開放預約。（圖／基隆海科館提供）

▲▼海洋中心復育基地所復育珊瑚與可愛小丑魚等。

▲北台灣唯一智能水族館5／3正式營運 4／1起設籍基隆、瑞芳開放預約。（圖／基隆海科館提供）

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