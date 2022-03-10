討債怕太小咖被當空氣！他秀新聞自抬身價　天道盟7人組慘了

記者郭世賢／新北報導

43歲吳姓男子天道盟太陽會份子，2020年起揪合6名幫派份子，四處恐嚇取財設局詐賭，除破壞被害人家中物品恫嚇，更憑空生債誆騙被害人家屬；新北市瑞芳警分局昨（9日）逮捕吳男等7人，警詢後分別依恐嚇取財、組織犯罪條例、毀損等罪名移送基隆地檢署偵辦。

▲天道盟太陽會吳姓男子被警方移送基隆地檢署偵辦。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

據了解， 2020年至2021年間，吳男帶著周姓被害人四處到雙北的地下賭場賭博，設局詐賭，周男共計欠下280萬元賭債被迫簽下本票，吳男並恐嚇其家屬拿錢出來消災，討債時還特別拿出，曾因涉治平案件登上媒體版面，以拉抬身分。

警方也查出，另1名李姓被害人因曾借住吳男住所，吳男因此跑到李男家中向其家屬誆稱，李男欠他35萬元，要求家屬代償成功得手；此外吳男等人為了討債還到1名陳姓被害人的住所，砸毀家具、電器及丟擲酒瓶。

▲吳男教唆小弟砸毀被害人門窗、家具、電器及丟擲酒瓶。

瑞芳警分局偵查隊獲報後，為了避免打草驚蛇，經過多日蒐集犯罪證據，9日起申請搜索票及拘票，陸續將吳男等7人逮捕送辦。警詢後，分別依恐嚇取財、組織犯罪條例、毀損等罪名移送基隆地檢署偵辦。

瑞芳警分局長謝龍富表示，為了打擊幫派囂張氣焰，淨化轄區治安，守護民眾安全，警方會持續規劃辦理掃黑專案，讓民眾得以安居樂業。

▲吳男討債前還傳被逮新聞資料拉抬身價。



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