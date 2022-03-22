專偷社區停車場纜線害設備故障　警抄竊盜集團...當街壓制逮人

記者郭世賢／新北報導

賴姓男子為首的5人竊盜集團，因國際原物料飆漲，銅價水漲船高，竟組成竊電纜線集團，在北海岸基隆、瑞芳、金山、萬里一帶，鎖定集合式大型社區停車場竊盜電纜線，基隆警方組成專案小組，長期蒐證並結合鷹眼小組，昨（21日）逮捕賴男等5人，並查扣電纜線一批，今依加重竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦，檢察官已聲請羈押。

▲基隆警破獲5人電纜竊盜集團，專偷機電設備的電纜線。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方調查，賴男竊盜集團專門鎖定集合式大型社區，利用出入口沒有警衛或監視器有死角的地方潛入，剪斷機電設備的電纜線偷走電纜，導致供電受影響，甚至機電設備損壞；基隆警第二分局獲報後組成專案小組，並報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦。

偵查隊林學志表示，賴男有多條竊盜遭通緝十分狡猾，犯案後故意更換作案車輛車牌，製造斷點行蹤不易掌握，經專案小組長期蒐證，結合鷹眼小組調閱行車軌跡，過濾大量監視影像，最終在21日萬里一處社區逮獲，並同步拘提其他4男到案；現場起獲作案工具鉗子、一批遭竊電纜線等贓證物，經清查共計犯案5起，檢察官為防再犯已向法院聲請羈押。

基隆警第二分局呼籲，大型及傳統社區應提高保全人員巡守及監視器密度，以防止竊案發生，如發現可疑竊嫌出入，應立刻向警方報案並提醒社區管委會注意，將持續擴大追查銷贓管道，檢肅竊盜集團。

▲警方在萬里一處社區逮獲賴男等5人。

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