3惡煞闖淡水民宅「綁人手腳」搶8萬　警調查發現暗黑真相

記者陳雕文／新北報導

新北市淡水區2名男子於今年1月處理8萬元債務糾紛時，突然殺出3名惡煞，把2男眼睛、手腳綁住，並把錢奪走，後來欠錢的那方又人間蒸發，債主越想越怪，於本月20日報案，警方成立專案小組抽絲剝繭，發現這一切都是欠錢方自導自演，警方循線將犯案的4人拘提到案，並依強盜罪送辦。

▲歹徒（紅圈處）準備衝進民宅搶劫。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，李姓男子與江姓男子為好友關係，但李男數年前積欠江男8萬元後，卻跟另外3人組成詐騙集團跑去大陸，而該集團到了今年才返台，江得知李回國後，開始積極要錢，但李男回國後無正當工作與收入，無法還錢，因此他想了一個辦法。

李男領出8萬但不是要還錢，而是請3名詐欺同夥演一齣戲，趁他還錢之際進屋裡搶錢，事成之後3同夥可分3萬元，他還能省下5萬。後來計畫果然順利進行，李男也人間蒸發。討不回錢又聯繫不上人的江男，越想越不對勁，因此決定報案。

▲警方調查發現，是欠錢的李男為了減少損失，因此找來其他詐欺同夥演出這起強盜案。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方調閱數百支監視器過濾追查，鎖定程、范、謝姓等3名男子涉有重嫌，隨即報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，分別於本月22、23日持拘票及搜索票將程嫌等人拘提、逮捕到案。

警訊問時3人均坦承犯案，供稱李姓友人才是幕後指使者，且自編自導強盜戲碼。全案訊後將主嫌李男、共犯程、范、謝男等4人依強盜罪嫌移送法辦。