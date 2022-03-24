　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3惡煞闖淡水民宅「綁人手腳」搶8萬　警調查發現暗黑真相

記者陳雕文／新北報導

新北市淡水區2名男子於今年1月處理8萬元債務糾紛時，突然殺出3名惡煞，把2男眼睛、手腳綁住，並把錢奪走，後來欠錢的那方又人間蒸發，債主越想越怪，於本月20日報案，警方成立專案小組抽絲剝繭，發現這一切都是欠錢方自導自演，警方循線將犯案的4人拘提到案，並依強盜罪送辦。

▲▼強盜。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲歹徒（紅圈處）準備衝進民宅搶劫。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，李姓男子與江姓男子為好友關係，但李男數年前積欠江男8萬元後，卻跟另外3人組成詐騙集團跑去大陸，而該集團到了今年才返台，江得知李回國後，開始積極要錢，但李男回國後無正當工作與收入，無法還錢，因此他想了一個辦法。

李男領出8萬但不是要還錢，而是請3名詐欺同夥演一齣戲，趁他還錢之際進屋裡搶錢，事成之後3同夥可分3萬元，他還能省下5萬。後來計畫果然順利進行，李男也人間蒸發。討不回錢又聯繫不上人的江男，越想越不對勁，因此決定報案。

▲▼強盜。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲警方調查發現，是欠錢的李男為了減少損失，因此找來其他詐欺同夥演出這起強盜案。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方調閱數百支監視器過濾追查，鎖定程、范、謝姓等3名男子涉有重嫌，隨即報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，分別於本月22、23日持拘票及搜索票將程嫌等人拘提、逮捕到案。

警訊問時3人均坦承犯案，供稱李姓友人才是幕後指使者，且自編自導強盜戲碼。全案訊後將主嫌李男、共犯程、范、謝男等4人依強盜罪嫌移送法辦。

►懶人必備「洗鞋神器」超狂！

ET快訊
受小玉牽連消失5個月　她宣布復出「明天開台」
19歲兒交到女友！媽嗨買200片保險套　結果「來不及了」萬人
高雄女確診　「最新足跡曝光」
37歲男突喉嚨腫險死　竟發現罹「罕病」
爆乳人妻「床上實照租屋」紅了　本尊回應
快訊／林昀儒、鄭怡靜WTT卡達站混雙奪冠！　19分鐘笑納本季
麥當勞鬆餅附的「不是奶油」　正確名稱曝光！
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄女確診者「最新足跡曝光」　曾二度到屏東生鮮超市

前台南市議長賴美惠涉詐領助理費案　陳姓助理聲押駁回釋放

快訊／北市賓利車遭槍擊！他開老婆賓士犯案　逃5小時萬華住處遭逮

槍手射擊賓利車搭小黃逃亡　運將回憶「他很冷靜」：車資差5元

桃園警查毒違法搜索　法官依「毒樹果實」理論判毒蟲無罪

賣熱門ETF涉獨厚「個位數」申購人　街口小霸王胡亦嘉被疑背信

外送員當街痛毆同行還砸車　警方傷害毀損兩罪法辦

骨癌催殘國二少年！「不要替我操心」掛嘴上　單親爸錐心盼集氣

「三冠王」殺女友死因出爐　1刀狠刺心臟破裂成奪命關鍵

自製「索命果醬」餵2歲女！狠心媽輕生後獨活　落淚自責重判12年

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

達人夾娃娃機驚見商品黏膠帶　夾到底板掀起...保夾還要990

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

楊祐寧新片兇白潤音...他笑：我也算前輩　《良辰吉時》黃仲崑狂劇透：可以剪掉嗎

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

氣媽沒給零食！汪絕食抗議　被搖到肉在晃仍堅持不轉頭

花蓮連2震「規模均破6」　氣象局：可能還有5.5↑餘震

高雄女確診者「最新足跡曝光」　曾二度到屏東生鮮超市

前台南市議長賴美惠涉詐領助理費案　陳姓助理聲押駁回釋放

快訊／北市賓利車遭槍擊！他開老婆賓士犯案　逃5小時萬華住處遭逮

槍手射擊賓利車搭小黃逃亡　運將回憶「他很冷靜」：車資差5元

桃園警查毒違法搜索　法官依「毒樹果實」理論判毒蟲無罪

賣熱門ETF涉獨厚「個位數」申購人　街口小霸王胡亦嘉被疑背信

外送員當街痛毆同行還砸車　警方傷害毀損兩罪法辦

骨癌催殘國二少年！「不要替我操心」掛嘴上　單親爸錐心盼集氣

「三冠王」殺女友死因出爐　1刀狠刺心臟破裂成奪命關鍵

自製「索命果醬」餵2歲女！狠心媽輕生後獨活　落淚自責重判12年

「我與歐米茄最近的距離」！　與Swatch聯名登月錶8,000元有找

柯文哲「我就爛」T恤詢問度爆表！千人湧王世堅臉書：哪買得到？

女偶像被點名「會抽菸」自拍曾露餡　出面回應：人設就這麼被立了

上市櫃召開股東會須注意3件事！　違者最重罰480萬

陸軍第八軍團203旅砲兵營教召　「連」以下戰鬥教練熟稔砲兵技能

味噌湯4好處「減肥又排毒」！完美喝法曝光　別選沖泡式

生子餵奶狂斷髮…Janet霸氣一刀剪掉！　「厚平瀏海」新造型秒變18歲

受小玉牽連消失5個月！笑笑宣布復出「明天開台」：知道的都告訴大家

俄羅斯要求「不友好國家」用盧布買天然氣　立陶宛霸氣拒絕

愛上你算偉健！ Toyz甜曬恩愛照同框前女友奈奈照　網友：復合？

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

社會熱門新聞

即／苗縣男遭嗆傷命危　落石擊中遊覽車1女割傷

即／台中某國中男生墜樓不治

騎士遭闖燈廂型車撞死　遺留上工便當灑落一地

員工裝水回家　被老闆告竊盜求償

即／台北萬豪酒店前槍響！賓利豪車遭轟擊

影射職棒球員已婚約砲！「沒品維尼」揚言有2證人

悲送亡父！戴寧「戴手銬、腳鐐」跪趴靈堂痛哭

即／繼承恩師上億遺產爆糾紛　邱瓈寬現身北檢

少女一杯威士忌斷片　竟遭2度性侵

米砂批猥褻女優獲不起訴　檢察官生氣了

性侵少女逼叫爸爸拍淫片　北市狼師下場曝

南投逆子提15公升汽油燒家　4人送醫救治

即／轉運站「長髮借錢姊」抓到了

新竹辣妻大膽出軌！綠帽夫證據到手卻敗訴

更多熱門

相關新聞

闖紅燈轎車遭「違規左轉」撞翻...4人就醫

闖紅燈轎車遭「違規左轉」撞翻...4人就醫

新北市樹林區一輛白色轎車24日上午7點多，沿大義路往三峽方向時竟闖紅燈，結果擦撞另一輛未依燈號搶先左轉的灰色轎車後翻覆，白車內5人中有4人四肢挫傷，雨中爬出車外狼狽就醫，灰色轎車的女駕駛毫髮無傷但飽受驚嚇。雙方酒測值皆為0，警方將持續釐清肇事責任。

把書都帶回家「嚇壞家長」　雲林已13校預防停課

把書都帶回家「嚇壞家長」　雲林已13校預防停課

南投逆子提15公升汽油燒家　4人送醫救治

南投逆子提15公升汽油燒家　4人送醫救治

俄外交官：俄羅斯有權使用核武

俄外交官：俄羅斯有權使用核武

被紅火蟻咬傷！　砂石車駕駛昏迷猛撞對向路樹

被紅火蟻咬傷！　砂石車駕駛昏迷猛撞對向路樹

關鍵字：

強盜搶錢自導自演欠債詐欺新北淡水影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／泰BL男星睡夢中離世！

身分證拿出來！「中3碼」玩樂園99元

22歲女直播主墜機！遺物尋獲一張殘破手寫紙條

女被比特犬攻擊　雙臂肉被啃光只剩肩膀

快訊／高雄職場群聚暴增13例！海量足跡曝

快訊／高雄恐「超出10多人確診」！

烏克蘭佳娜曝俄軍暴行：小孩面前性侵女人

除了台清交！主管認證「3種人面試最易錄取」　

7-11悄開賣「童年最愛」　網：比夜市的好吃

AV女優搭北捷遭猥褻！檢察官「因職業不起訴」米砂：她活該被亂射？

即／苗縣男遭嗆傷命危　落石擊中遊覽車1女割傷

高雄傳多人確診！市府緊急召開記者會

即／高雄激增13例本土！某職場累計11人確診

即／台中某國中男生墜樓不治

韓網讚大S像全智賢：難怪具俊曄忘不了

更多

最夯影音

更多
強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人
救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

達人夾娃娃機驚見商品黏膠帶　夾到底板掀起...保夾還要990

達人夾娃娃機驚見商品黏膠帶　夾到底板掀起...保夾還要990

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面