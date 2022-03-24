公車調度場站遷址依法審查　新北交通局：學童通行安全優先

▲國成街為本市通學巷之一，在上下學時間禁止車輛從學成路進入。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

台北客運三峽區國成街旁設置公車調度站，引發社區居民行的安全疑慮；新北市政府交通局表示，國成街早己為北大國小通學巷，有時段性禁止車輛進入管制，通學巷相關標誌、標線設施完整；針對設置公車調度站一案，將於3月28日召開地方說明會討論，要求客運公司提出配套措施，以學童通行安全為優先，交通局並將依法審查場站的設置。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，國成街為本市通學巷之一，在上下學時間禁止車輛從學成路進入，目前單側設有人行道，部分路段有標線型人行道銜接；為讓學童行得更安全，台北客運並願意於靠近學成路口，退縮場站基地讓道，提供學生上下學通行；至於調度站出入口，經會同各單位確認公車不會由國成街進出，交通局並將依法審查。

交通局表示，新北市很重視市民的交通需求，對於居民訴求公車行駛國成街學童安全疑慮，交通局已訂於3月28日辦理地方說明會，要求台北客運說明公車服務與配套措施，多方蒐集意見審慎研議配套措施提升安全，為孩子創造友善的交通安全環境。

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