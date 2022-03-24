華山基金會斗六站18週年　感恩餐會伴孤老長者玩氣球憶兒時

▲華山基金會雲林縣斗六愛心天使站，今日舉辦建站18週年「愛回憶，憶起老」感恩茶會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

華山基金會雲林縣斗六愛心天使站成立18年至今，已累計服務276位失能失智失依長輩，今（24）日舉辦建站18週年「愛回憶，憶起老」感恩茶會，邀請斗六市長林聖爵、雲林縣府社會處長林文志、斗六市代表會副主席黃尤美、受天宮主委郭淵智及長期支持的善士、義工們及10多位長輩們一起同樂憶兒時。

斗六市長林聖爵特別在致詞時提到感謝華山基金會長期用心關懷長者，緊接在活動中由雲林縣婦幼幼兒園小朋友們唱跳勁歌熱舞，讓現場阿公阿嬤直呼好可愛，現場熱心公益的義工們藉著折氣球活動與孤老們與小朋友歡樂交流。

華山基金會雲林縣斗六愛心天使站表示，期盼透過簡單互動及促進手指靈活度，讓長輩回憶兒時玩氣球樂趣，現場折出愛的小蘋果，意味來賓為長輩帶來平平安安的祝福，也藉此活動可在地招募更多志同道合的好朋友們加入華山愛老人行列。

斗六愛心天使站說明，秉持在地服務，已於台澎金馬成立近400個愛心天使站的華山基金會，免費提供三失，失依、失能、失智老人服務，現正發起「送愛到家～因為有您」認助長輩常年服務經費，給予弱勢長輩一整年溫暖，可洽華山基金會雲林縣斗六愛心天使站。

▲透過簡單互動及促進手指靈活度，讓長輩回憶兒時玩氣球樂趣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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