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餐飲內用加嚴　雲林縣府盼店家自主提高防疫措施

▲雲林縣府除加嚴防疫，禁止賣場、夜市等公共營業場域邊走邊吃，消費者需配合實聯制登記、量體溫及手部酒精消毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲建設處長李俊興說明高風險營業場所管制作為。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內新冠狀病毒疫情在嘉義喜宴群聚後延燒，疑因參與人員席間逐桌敬酒導致疫情蔓延。雲縣政府22日進行疫情說明直播，由建設處長李俊興說明，雲林共有9所學校師生受停課影響，縣府除加嚴校園防疫，在民眾生活中，禁止賣場、夜市等公共營業場域邊走邊吃，消費者需配合實聯制登記、量體溫及手部酒精消毒。

李俊興表示，縣內各大賣場及25個流動夜市，嚴禁消費者在行走、活動時脫下口罩，有飲食需求者僅能在餐飲區內用餐，請店家盡量自主提高防疫措施，內用座位盡可維持梅花座或間隔保持社交距離、設置防疫隔板等，另賣場內目前仍可提供試吃，但飲食完畢後都須立即將口罩戴妥。

▲雲林縣府除加嚴防疫，禁止賣場、夜市等公共營業場域邊走邊吃，消費者需配合實聯制登記、量體溫及手部酒精消毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府公布高風險營業場所管制作為。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

李俊興表示，八大行業去年11月12日起已開放復業申請，根據中央今年實施的最新防疫規定，從業人員必須接種2劑疫苗，消費者進場前也要配合店家檢查疫苗黃卡或健保快易通App，確認疫苗接種滿2劑及14天，並落實實聯制、手部消毒等防疫措施，有上呼吸道或發燒等身體不適情形，不可進場消費。

李俊興說，縣府持續提倡防疫生活化、資訊科技化、交易電子化、採購得來速化等4大新生活習慣，包括民眾可多利用雲林縣數位縣民平台掌握各大市場即時人流，錯開擁擠人潮採買，並使用行動支付，減少實體交易，降低直接接觸的傳播風險，也呼籲民眾盡量外帶回家吃，避免群聚；最新防疫措施配合中央流行疫情中心規範滾動式調整實施。

▲雲林縣府除加嚴防疫，禁止賣場、夜市等公共營業場域邊走邊吃，消費者需配合實聯制登記、量體溫及手部酒精消毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣府除加嚴防疫，禁止賣場、夜市等公共營業場域邊走邊吃，消費者需配合實聯制登記、量體溫及手部酒精消毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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