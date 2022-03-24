遠距戀愛！準公婆嗆「長子要在家裡」　台北妹年薪90萬：還結婚嗎

▲男友說好婚後北上定居，怎料準公婆嗆聲「長子要在家裡」。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



網搜小組／劉維榛報導

「這婚還要結嗎？」一名女網友透露，男友婚後願意來台北工作，怎料準公婆得知後，氣得喊話「兒子是長子，要在家裡」，言下之意，就是不肯男友北漂，甚至長輩還反過頭，要求原PO辭職並南下找新工作。由於原PO年薪90萬，當然也可能辭職，讓她心累求助怎麼辦？

一名女網友在臉書《靠北婆婆2.0》表示，男友在雲林工作，月薪3萬5000元，而她在台北打拼月賺3萬元，但年薪卻有80至90萬。兩人雖然是遠距戀愛，但彼此感情穩定也決定攜手終生，男友答應婚後會離職，並北上與原PO新居。

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怎料計畫趕不上變化，準公婆強烈反彈兒子北上定居，主張媳婦應該搬來雲林找新工作。畢竟原PO年薪90萬，「怎麼想，應該都不是我辭職吧？男友也被他爸媽說到有點退縮了。」

原PO透露，婆婆明明知道她薪水不錯，但固執己見，加上一句「兒子是長子，要在家裡」的傳統觀念，因此下令男友不准北漂。對此，原PO崩潰求助「這婚還要結嗎？」

討拍文曝光後，網友一面倒直呼原PO結婚要三思，「長子就一定要待在家裡！可見未來公婆都是傳統觀念，先考慮清楚，你可以接受未來的生活都要按照傳統觀念來生活嗎」、「搬去就要住一起，委屈的開始，你之後就會來抱怨，婆婆對你的不好，趕快下一位，這老公真沒主見，不要浪費時間了，下一位」、「千萬不要住一起！生活習慣不同，而且媳婦外人，媳婦什麼都要做，除非沒有住一起，不然夫妻感情影響大，想清楚」、「自己的未來還要父母做決定，這種男人不要也罷」。

▼網友直言，原PO若嫁到傳統家庭，恐怕是惡夢的開始。（圖／翻攝靠北婆婆2.0）

