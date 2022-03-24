雲林本土+2！居隔陰轉陽確診　感染源來自嘉義喜宴傳播鏈

▲雲林縣今日公佈確診兩人均為案22180西螺教會行政人員之同住家屬，感染源均來自嘉義喜宴群聚案，雲林縣部分為22137退休校長所接觸延伸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心今（24）公布國內本土確診個案共15例，其中雲林縣2人為案22395與案22396，兩人都是前（22）天公布確診的案22180西螺教會行政人員的同住家屬，分別為母親與姪女，感染源均來自嘉義喜宴群聚感染，也是雲林22137退休校長的延伸個案。

雲林縣政府指出，今日確診案22395年約80多歲，CT值18.2，3月22日因同住家人確診(案22180)，匡列為居家隔離者並採檢，PCR採檢結果陰性；3月23日開始出現咳嗽症狀，再次採檢，PCR採檢結果陽性，目前已於醫院隔離治療。與該案接觸匡列自主健康管理共51人。

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▲案22395為案22180母親，因同住遭匡列居家隔離。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案22396年約10多歲，CT值27.8，為西螺農工夜間進修部學生，3月21日晚間因同住家人確診(案22180)，匡列為居家隔離，3月22日採檢PCR採檢結果陰性；3月23日開始有咳嗽、喉嚨痛症狀，再次採檢，PCR採檢結果陽性，並安排於醫院隔離治療。與該案接觸匡列居家離為2人（同住家人）因在3月22日即已匡列居隔，故無社區傳染風險。

▲案22396為案22180姪女，因同住遭匡列居家隔離。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局表示，目前雲林縣內新增確診個案來源均為案22137退休校長，並沒有發現其他新的感染源，請鄉親不必太恐慌，持續戴好戴口罩、勤洗手並保持社交距離，共同嚴密防疫，避免疫情擴散。

雲林縣教育處表示，今日除水林鄉水燦林國小停課至29日、崙背國小延停一天、北港高中4個班級停課至30日採線上教學、西螺農工夜間進修部停課至30日線上教學；西螺鎮的文昌國小和東南國中預防性停課，進行校園大清消。

▲雲林縣今日新增停課學校。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

東南國中表示，昨日傍晚接獲通知，有2名學生19日晚間參加當地教會聚餐活動，和確診者足跡重疊，雖未列為匡列居隔者，但為嚴密防疫考量，決定分為2、3年級的2名學生班級今起停課到27日，屆時將再視狀況應變。

▲西螺農工昨日與今日均進行校內外及擴大周遭清消。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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