淵明國中環境教育實作獲全國獎　這模型一日可「吃掉」5kg廚餘

▲雲林淵明國中參加教育部學校環境教育實作競賽，從初賽過關斬將與18支隊伍晉級複賽最後得到第三名。（圖／淵明國中提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林淵明國中參加教育部學校環境教育實作競賽，從初賽過關斬將與18支隊伍晉級複賽最後得到第三名。孩子們從學校生活中發現廚餘很多，在去化問題上思考解決方式，在張至誠老師指導帶領下，潘澤政、王定棨及張庭榛3人結合生物實驗及家政技藝，研發自然循環模型利用「黑水虻」吃廚餘，研究獲全國獎肯定。

校方指出，淵明國中全校共有30個班級、900多名師生，除了午餐廚餘之外，再加上住宿生晚餐的廚餘量著實相當驚人。就讀三年級的潘澤政說，團隊發想打造廚餘槽模型，利用市售5公升礦泉水瓶作為黑水虻幼蟲的爬出槽，在底部鋪設發泡煉石，並取用沐浴乳壓頭當作槽內液體汲出管，打造可讓黑水虻自由返回產卵的槽型。

▲雲林淵明國中參加教育部學校環境教育實作競賽，從初賽過關斬將與18支隊伍晉級複賽最後得到第三名。（圖／淵明國中提供）

王定棨說明，各階段黑水虻的動態不同，因此也另幫熟水虻製作爬出通道，此外，曹外加蓋可抑制廚餘放入後的臭味飄散，達到最低成本的自然循環，其中產生的有機質還可作為蔬果澆灌肥料，目前學校菜園種植大陸妹、辣椒及小番茄。

團隊中唯一的女生是二年級的張庭榛，她表示，起初接觸黑水虻會有點排斥，克服怕蟲的恐懼及習慣廚餘味道後才逐漸適應，實作過程中除面臨日照不足、葉肥太肥等種植問題還有紅螞蟻來攻擊，所以用了5個月時間調整、修正模型3次，終於找出最佳循環方式。

▲團隊中唯一的女生是二年級的張庭榛，起初接觸黑水虻會有點排斥，得先克服怕蟲的恐懼來適應。（圖／淵明國中提供）

指導教師張至誠說，目前校內有9座模型，每座每天可清除5公斤廚餘量，宛如「行動廚餘機」，由各班級輪流應用，每位學生透過觀摩及操作，可自行製作縮小版模型在家使用，總成本不到1千元，比市售廚餘機更超值，日後計畫再從家庭推廣至社區，實現生活廚餘減量目標。

淵明國中校長丁清峯說，學校積極推廣環境教育，各類科都能與之結合發展多元課程，帶動學生動手做實驗並應用到生活中，這次參加教育部學校環境教育實作競賽，一路從初賽103件作品中脫穎而出，與18支隊伍晉級複賽，最後獲得全國第三名佳績，是師生不分假日研發的回報。

▲每位學生透過觀摩及操作，可自行製作縮小版模型在家使用，總成本不到1千元，比市售廚餘機更超值。（圖／淵明國中提供）

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