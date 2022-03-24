15例本土全是「突破性感染」！專家曝恐怖後果：想起去年5月

▲全台24日新增15例本土個案，全是突破性感染。（圖／指揮中心提供）



記者柯振中／綜合報導

全台24日新增139例確診個案，其中15例為本土，所有本土個案皆為突破性感染。對此，毒理學家招名威擔憂，若一個不小心，病毒可能再趁亂出來，呼籲民眾落實個人防護，否則恐怕會重演去年5月的慘況。

指揮中心24日公布新冠確診個案，共有124例境外移入、15例本土，15例本土個案分布在雲林、台南與高雄，當中又有13例與高雄化工廠職場群聚有關，分別是11名員工、2名家人。

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指揮官陳時中說明，目前已展開防制作為，從今天開始除了學校全員採撿，前鎮、左營的社區篩檢站將啟動，也會請醫療院所加強通報。

▲24日新增15例本土確診，全是突破性感染。（圖／翻攝臉書／招名威教授 毒理威廉）



對此，招名威看完15例本土個案的狀況，不禁感到意外，這些確診個案從10多歲到80多歲都有，全都屬於「突破性感染」，目前疫情擴散逐漸降溫，但才是最危險的時候，若一不小心，病毒可能趁亂再起，再度上演去年5月的狀況。

招名威認為，台灣沒有放鬆的本錢，還是要落實手部衛生、咳嗽禮節，以及戴好口罩等個人防護措施，減少不必要的移動、聚會，並避免出入人多擁擠的場所，或是高感染風險的場域，民眾也要主動配合防疫措施，一起嚴防病毒。