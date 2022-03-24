雲林確診+2！浸信宣道會1家3口染疫　退休校長血清基因定序出爐

▲雲林縣政府今日直播說明縣內確診個案情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今日直播說明縣內確診個案情況，案22395女性長者與案22396女學生兩人均為案22180西螺浸信宣道會員工之同住家屬，案22396年平時照顧80多歲的奶奶，2人皆於22日遭匡列居家隔離者並採檢陰性，23日出現症狀再度PCR採檢，結果陽性，依照疫調指引發病前採陰無傳染力，居隔均在家故無足跡須公布。

雲林縣衛生局長曾春美說明，案22395在3月22遭匡列居家隔離當日採檢為陰性，23日因出現不適症狀立即安排採檢，結果呈陽性後收治醫院隔離治療。因23日才因發病確診，依照中央指揮中心調查及接觸者指引追蹤及規定，往前推4天在3月22有採檢陰性報告，獲認定無傳染疑慮，故不必匡列居家隔離者，但因案22395年長高風險且也在日照中心上課，安排明日進行日照中心人員及同班長者PCR採檢。

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▲西螺鎮臺灣浸信宣道會消毒情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案22395為西螺農工進修部女學生，是案22180姪女，與奶奶同為3月22遭匡列居家隔離當日採檢為陰性，23日因出現不適症狀立即安排採檢轉陽性確診，依照指引不需要匡列居家隔離者，但因為在學校上課及校方嚴謹處置，衛生局將同班同學及教師共26人列為自主健康管理，另2名其同住家人為案22180的父親及哥哥均居家隔離中。

衛生局補充說明目前雲林縣個案匡列情形，案22179、案22180為本縣教會案，相關接觸者共列102位居家離，其中6位尚未有PCR檢驗結果，其餘檢驗結果皆陰性。其他接觸者28位，1尚未有PCR檢驗結果，其餘檢驗結果皆陰性。

▲雲林縣政府今日公布確診個案與相關連圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案22180、案22395、案22396於雲林基督教醫院同候診室之接觸者共列27位居家離，2位PCR檢驗結果陰性，其餘25位安排採檢中。明日3月25日將安排案22395日照中心長者和工作人員51位進行PCR採檢。與西螺農工進修部和案22396之同班師生共26名人員進行PCR採檢。

曾春美說明時也提到，外縣市確診這者足跡部分，案22176（嘉義市）北港高中教師，相關接觸者包含居家隔離有91位與全校師生889人安排PCR篩檢結果均為陰性；水燦林國小因案22040（嘉義市）足跡，匡列居家隔離教師27位PCR採檢皆為陰性、飛沙國小所匡列採檢3位教師及4位學生亦均為陰性。

▲針對外縣市確診者涉足雲林匡列後續情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另有媒體詢問案22137退休校長基因定序與疫調足跡，曾春美說明，已接獲CDC緊急通知，基因定序和案19665新北設計師與桃機事件是一樣，源來有自請鄉親安心，只要相關接觸者持續匡列、不要擴散疫情即可獲得控制。

針對案22137之前提到，疫調態度較低狀況，在經過警方協助與加上道德勸說，校長後來對於詢問部分都有配合及提供，衛生局已將掌握之足跡外縣市部分轉移給其他縣市進行疫調匡列，盼疫情不要再擴大。

雲林縣長張麗善表示，鄉親非常關心，針對案22395、案22396的發病日為3月23日已經是居隔中，雖然在社區無傳染力，但是我們仍以最高規格進行防疫措施，用最嚴謹的態度採PCR檢測來確認所有人健康情況，西螺農工進修部停課至30日、26位師生匡列也安排PCR把疫情完全控制，再次呼籲鄉親，落實實名制，手部清潔及咳嗽禮節等個人防疫務必確實。

▲西螺農工進修部昨起停課至30日，校園消毒情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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