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快訊／雲林西螺農工學生接觸確診者　「進修部」預防性停課6天

▲西螺農工今日起進修部停課3天。（圖／翻攝自google街景）

▲西螺農工今日起夜間進修部停課3天。（圖／翻攝自google街景）

記者蔡佩旻／雲林報導

嘉義喜宴群聚疫情延燒雲林校園，西螺鎮西螺農工今（23）日傍晚接獲通知，一名與確診者同住的進修部學生二篩轉陽性。校方緊急召開應變會議後，決議「進修部」預防性停課3日，今日起3天停課不停學，由各教師進行線上教學。稍晚將再次召開校內會議，決定日間部是否停課。

西螺農工23日接獲衛生局通知，一名正在進行居家隔離的夜間進修部學生二篩轉陽，因該生已居家隔離多日無進入校園，故校內目前尚未達到全校必須PCR篩檢程度。校方受訪時表示，今日下午4時許校內召開第一次防疫會議，決定「進修部」進行預防性停課。

校方說明，進修部目前3個年級總共有71名學生，今晚開始三天停課，進行遠端教學。而晚間8時許將進行二次防疫會議，將決定日間部明日是否同步進行預防性停課，校方也提到，今日因獲知時間距離放學時間緊迫，已先請日間部學生將所有書本帶回家，等候通知；若接獲停課通知，則採停課不停學，由教師進行線上教學，不影響學習。

《ETtoday新聞雲》晚間22時致電西螺農工，校方表示，經夜間第2次會議決定，明天日間部學生照常上課，夜間進修部原訂停課三天，修改停課時間延長至3月30日，不包含假日共6天。

另，西螺鎮文昌國小也在今晚發出緊急公告，因應Covid-19預防性停課說明：
「今晚接獲通知，有一位學生與確診者足跡重疊，現已居家隔離，文昌國小決定啟動高規格防疫，施預防性停課，停課日期為3月24日(四)全日，3月25日(五)是否復課，將視PCR篩檢結果。停課期間的課程由任課教師進行後續補課或線上教學，採停課不停學。」
 

▲西螺文昌國小預防性停課通知。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺鎮文昌國小預防性停課通知。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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