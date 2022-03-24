小孩把書都帶回家「家長驚呆了」　雲林已13校自主性預防停課

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林高中生昨日放學將放在學校的書都帶回家，家長以為孩子吃錯藥突然變認真了，一問才知道是學校為預防發生停課狀況作準備。雲林縣受到嘉義喜宴疫情影響，截至今（24）日累計共有13所校園受影響，今日停課學校為水燦林國小、崙背國小、文昌國小、東南國中2個班級與北港高中4班級、西螺農工進修部。

▲雲林西螺鎮文昌國小今日預防性停課一天。（圖／記者蔡佩旻攝）



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雲林縣自3月21日起至今高中以下校園共有13所學校受影響，其中下崙國小、飛沙國小、廣興國小、大埤國小、仁和國小、華南國小、中溪國小PCR採檢陰性後今日復課；崙背國小全採陰但結果太晚通報，今日仍停課一天。

▲西螺鎮東南中學2個班級預防性停課。（圖／翻攝自google街景）

今日停課學校為水燦林國小，PCR全陰性，按原訂3/21-3/26全校停課，採實體補課；北港高中4個班級，PCR全陰性，按原訂3/21-3/30停課，採線上教學；西螺農工夜間進修部3/23-3/30自主預防性停課，採線上教學；東南國中2個班級為校方自主性高規格防疫停課至3/27，採線上教學，文昌國小學今日全校停課一天，近千名師生採檢PCR。

▲西螺農工夜間進修部停課至3月30日，採線上教學。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府教育處副處長林慧蓉表示，今天停課學校、班級包含高中共6所，大部分是校方為保護學童，採高規格防疫措施，校方自主性進行預防性停課來做環境大清消，請家長不用恐慌，並提醒孩子，無論何時何地，務必勤洗手與戴好口罩。其他疫情相關消息將由衛生單位公布。

▲教育處表示，大部分是校方自主性進行預防性停課來做環境大清消，請家長不用恐慌。（圖／記者蔡佩旻攝）

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