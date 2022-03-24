　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小孩把書都帶回家「家長驚呆了」　雲林已13校自主性預防停課

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林高中生昨日放學將放在學校的書都帶回家，家長以為孩子吃錯藥突然變認真了，一問才知道是學校為預防發生停課狀況作準備。雲林縣受到嘉義喜宴疫情影響，截至今（24）日累計共有13所校園受影響，今日停課學校為水燦林國小、崙背國小、文昌國小、東南國中2個班級與北港高中4班級、西螺農工進修部。

▲雲林西螺鎮文昌國小今日預防性停課一天。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林西螺鎮文昌國小今日預防性停課一天。（圖／記者蔡佩旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

雲林縣自3月21日起至今高中以下校園共有13所學校受影響，其中下崙國小、飛沙國小、廣興國小、大埤國小、仁和國小、華南國小、中溪國小PCR採檢陰性後今日復課；崙背國小全採陰但結果太晚通報，今日仍停課一天。

▲雲林西螺鎮文昌國小今日預防性停課一天。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺鎮東南中學2個班級預防性停課。（圖／翻攝自google街景）

今日停課學校為水燦林國小，PCR全陰性，按原訂3/21-3/26全校停課，採實體補課；北港高中4個班級，PCR全陰性，按原訂3/21-3/30停課，採線上教學；西螺農工夜間進修部3/23-3/30自主預防性停課，採線上教學；東南國中2個班級為校方自主性高規格防疫停課至3/27，採線上教學，文昌國小學今日全校停課一天，近千名師生採檢PCR。

▲雲林西螺鎮文昌國小今日預防性停課一天。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺農工夜間進修部停課至3月30日，採線上教學。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府教育處副處長林慧蓉表示，今天停課學校、班級包含高中共6所，大部分是校方為保護學童，採高規格防疫措施，校方自主性進行預防性停課來做環境大清消，請家長不用恐慌，並提醒孩子，無論何時何地，務必勤洗手與戴好口罩。其他疫情相關消息將由衛生單位公布。

▲虎尾中溪國小昨日晚間發出預防性停課公告。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲教育處表示，大部分是校方自主性進行預防性停課來做環境大清消，請家長不用恐慌。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►快訊／雲林西螺農工學生接觸確診者　「進修部」預防性停課6天

►快訊／雲林文昌國小「明預防性停課」！　學生與確診者足跡重疊

►餐飲內用加嚴　雲林縣府盼店家自主提高防疫措施

►雲林縣2天本土+4　退休校長一度隱匿足跡...斗南斗六密集訪友

►耐斯喜宴疫情擴大！雲林加嚴防疫　縣府宣布暫停校外教學、畢旅

►懶人必備「洗鞋神器」超狂！

ET快訊
搖不停！學者示警：「這區域」恐有8以上強震
快訊／台南又停電！　1930戶突沒電可用
快訊／高雄某高中全校停課3天　同學+老師居隔10天
米砂批「亂射AV女優」卻不起訴　檢察官怒了
LIVE／高雄暴增13確診　最新足跡曝光
快訊／高雄13本土　Ct值曝光
台灣首例戰爭人球！　烏代理孕母產女流落波蘭
快訊／高雄激增13本土　海量足跡出爐！
快訊／高雄某高中生確診！　全班42人緊急採檢出爐
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

0323地震校園災損近4千萬！全台167校受損、苗栗縣最嚴重

跨境網購木製品14個月查獲違規293件！　未依法申報最高罰15萬

孝子爬山2小時「為了讓媽媽看瀑布」　照片震撼曝光！逼哭6千人

快訊／台南連2天停電　安平地下纜線故障跳脫...1930戶受影響

孕婦不忌口血糖暴增！產檢驚現寶寶缺右手　忍痛引產5月畸胎

高雄某高中學生確診！全校停課3天　同班同學+老師居隔10天

網驚喊「停電元凶抓到了！」　1照被推爆：抽到生死籤

叫外送便利、省錢兼得？　內行列「5絕招」賺回饋+領現金

快訊／高雄激增13確診！其中11人打過3劑疫苗　Ct值曝光

花東搖不停！學者示警：這區域恐有8以上強震並引發海嘯

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

達人夾娃娃機驚見商品黏膠帶　夾到底板掀起...保夾還要990

花蓮連2震「規模均破6」　氣象局：可能還有5.5↑餘震

氣媽沒給零食！汪絕食抗議　被搖到肉在晃仍堅持不轉頭

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

花東一夜7震最大規模6.6　高架橋斷裂、邊坡坍方

0323地震校園災損近4千萬！全台167校受損、苗栗縣最嚴重

跨境網購木製品14個月查獲違規293件！　未依法申報最高罰15萬

孝子爬山2小時「為了讓媽媽看瀑布」　照片震撼曝光！逼哭6千人

快訊／台南連2天停電　安平地下纜線故障跳脫...1930戶受影響

孕婦不忌口血糖暴增！產檢驚現寶寶缺右手　忍痛引產5月畸胎

高雄某高中學生確診！全校停課3天　同班同學+老師居隔10天

網驚喊「停電元凶抓到了！」　1照被推爆：抽到生死籤

叫外送便利、省錢兼得？　內行列「5絕招」賺回饋+領現金

快訊／高雄激增13確診！其中11人打過3劑疫苗　Ct值曝光

花東搖不停！學者示警：這區域恐有8以上強震並引發海嘯

李善植／錄音蒐證犯法嗎

義務役期最長1年　政院：若有調整「實施前1年就要核定」

0323地震校園災損近4千萬！全台167校受損、苗栗縣最嚴重

與人吵架遷怒天竺鼠　嫌牠不乖3度砸地活活摔死...要罰20萬

復甦有望！企業正向看前景　五成八企業有意願加薪

《咒術迴戰》票房第一稱「台灣各國」陸網氣炸！台網友力挺曬票根

TOYOTA「性能掀背」GR Corolla最新預告曝光　268匹最快4月亮相

街上搶劫外送員「太衝動射了一槍」　男當場被豬隊友斃命！

半夜地震！她慌張思考怎抱3貓逃命　下秒見牠們「房門集合完畢」

健保投保上限最快5月調高　13萬人每月多繳116至1939元

生活熱門新聞

快訊／高雄恐「超出10多人確診」！

高雄傳多人確診！市府緊急召開記者會

快訊／高雄職場群聚暴增13例！海量足跡曝

快訊／08：38規模5.3地震　最大震度4級

即／高雄激增13例本土！某職場累計11人確診

高雄某高中全校採檢！1班級全送集中檢疫所

6縣市大雨！　下波「全台雷雨」更劇烈時間曝

和平院區淪陷！　內科主任恐成防疫破口

學者示警恐有規模8↑強震　氣象局前主任說話了

除了台清交！主管認證「3種人面試最易錄取」　

氣象局：台灣進入「地震活躍期」

快訊／台南2生有足跡重疊！永信國小、後甲國中停課

網美發文狂笑「太小了好無聊」遭網轟

全台濕冷到周四　回暖時間曝光

更多熱門

相關新聞

高雄某高中學生確診！　同班同學+老師居隔10天

高雄某高中學生確診！　同班同學+老師居隔10天

高雄24日暴增13例！高雄市長陳其邁在記者會時表示，一名40多歲女性就醫時發現確診，經匡列採檢後，發現造成職場10同事採檢呈現陽性，該職場累計11人確診，另有2人為職場群聚事件的家人，同住家人中其中一人為高雄某高中學生（案22462）。高雄市府也緊急對該高中進行3天停課，針對同班同學與老師須居隔10天，其餘同校同學及教職員工則需進行3天自主健康管理。

闖紅燈轎車遭「違規左轉」撞翻...4人就醫

闖紅燈轎車遭「違規左轉」撞翻...4人就醫

南投逆子提15公升汽油燒家　4人受傷送醫

南投逆子提15公升汽油燒家　4人受傷送醫

俄外交官：俄羅斯有權使用核武

俄外交官：俄羅斯有權使用核武

被紅火蟻咬傷！　砂石車駕駛昏迷猛撞對向路樹

被紅火蟻咬傷！　砂石車駕駛昏迷猛撞對向路樹

關鍵字：

停課新冠狀病毒雲林學校校園預防性停課線上教學影音新冠肺炎新冠疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

快訊／泰BL男星睡夢中離世！

快訊／高雄恐「超出10多人確診」！

高雄傳多人確診！市府緊急召開記者會

AV女優搭北捷遭猥褻！檢察官「因職業不起訴」米砂：她活該被亂射？

烏克蘭佳娜曝俄軍暴行：小孩面前性侵女人

身分證拿出來！「中3碼」玩樂園99元

快訊／高雄職場群聚暴增13例！海量足跡曝

快訊／08：38規模5.3地震　最大震度4級

即／高雄激增13例本土！某職場累計11人確診

大S婚後首PO文！　IG細節「低調放閃具俊曄」

前蘇聯軍官估俄2周戰敗　分析台灣是關鍵之一

高雄某高中全校採檢！1班級全送集中檢疫所

6縣市大雨！　下波「全台雷雨」更劇烈時間曝

Selina視訊納豆「一看見他就哭」

小S嘆帝寶「廚房容不下2個人」　照片崩潰了

更多

最夯影音

更多
強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人
救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面