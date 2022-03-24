制憲民調／7成民眾支持「不分男女全民皆兵」　7成4願為台灣挺身而戰

▲台灣制憲基金會董事長辜寬敏。（圖／翻攝自台灣制憲基金會直播）

記者呂晏慈／台北報導

台灣制憲基金會24日公布最新民調，當被問及若中國侵略台灣是否願意挺身而戰，74.1%民眾正面表示會、17.3%不會，相較2021年8月民調結果，願意挺身而戰的民眾增加2.2個百分點。獨派大老、基金會董事長辜寬敏感慨說，現在台灣人的國家意識出現大幅改變，和2、30年前完全不同，民眾願意為保護國家而付出生命，且認為這是非常光榮的事情。

台灣制憲基金會今天下午舉行「力挺烏克蘭，全民護台灣」民調記者會。民調結果顯示，當被問及「如果中國對台灣發動侵略，請問您是否會挺身而出，為守護家園、捍衛國家，以及您所珍惜的一切而戰？」74.1%民眾表示肯定稱會，17.3%表示不會，相較於2021年8月民意調查，願意挺身而戰的民眾增加了2.2個百分點。

此外，針對兵役制度改革議題，84%民眾支持表達定期全民國防演訓，10.2%不支持；另對「不分男女全民皆兵」議題，70.0%民眾表達支持、23.5%不支持。

對於台灣制憲基金會長期主張的制憲議題，72.2%民眾支持制定新憲法、17.3%不支持；對於台美建交，81.2%民眾支持、12.0%不支持；另對更改「中華民國」國號為「台灣」的看法，61.8%民眾表達支持、26.4%不支持。

辜寬敏會中表示，過去在威權統治時期，他長達半個世紀主張「台灣是台灣，中國是中國」，所以在故總統蔣介石眼中他是一名「叛徒」，不過，自從香港的問題發生以後，中國撕毀「50年不變」承諾，使台灣社會對中國的看法出現大幅改變，現在俄烏戰爭則讓外界看到：如果同樣的事情發生在台灣，我們要怎麼樣子應對？

辜寬敏表示，幸虧過去幾年來，台灣人對於自己的國家意識、公民意識有大大地改變，現在民進黨、國民黨兩大黨應該承擔台灣民主政治發展的責任。他也說，中國是一個超級大國，但要派兵打台灣是「絕對不可能成功」，因為台海狀況跟俄烏情勢完全不同，中國也會有頭腦來判斷。

辜寬敏也說，台灣制憲基金會主張制定符合台灣的新憲法，這是他們最大的使命，因為現在的中華民國憲法是蔣介石帶來的，如今國際情勢已經出現重大轉變，應該透過公民投票，由絕對多數的台灣然來決定國家最重要的《憲法》。

本次民調調查對象為戶籍在台灣地區20縣市且年滿18歲的一般民眾，調查方法採市內電話調查及隨機抽樣法，調查時間為2022年3月15日至3月18日，抽樣方法採分層比例隨機抽樣法，共完成1114份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.9個百分點，並依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡和教育程度進行多重反覆加權。