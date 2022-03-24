歐美研議將俄羅斯踢出G20　陸外交部：任何成員都無權開除

▲歐美國家傳出要將俄羅斯踢出G20峰會。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

烏俄持續衝突，歐美國家傳出要將俄羅斯踢出G20峰會，不過，俄羅斯總統普丁已計劃親自出席11月在印尼峇厘島舉行的G20峰會，大陸外交部發言人汪文斌也表達大陸反對G20逐出俄羅斯的作法。汪文斌表示，二十國集團（G20，下同）是國際經濟合作的主要論壇，「俄羅斯是重要成員，任何成員都沒有權力開除其他國家的成員資格。」

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

汪文斌指出，當前全球抗疫正處於關鍵階段，世界經濟復蘇勢頭疲弱，不穩定性不確定性增多，在此背景下，G20在引領全球抗疫，完善全球經濟治理，推動世界經濟穩定復蘇等方面負有重要責任。

汪文斌強調，G20應踐行真正的多邊主義，加強團結合作，攜手應對經濟、金融、可持續發展等領域的突出挑戰，為實現強勁綠色健康的全球發展作出積極貢獻，「中方支持印尼主席國圍繞共同復蘇、強勁復蘇的主題，按照既定議程推進二十國集團各領域合作。」

▲2021年G20領袖峰會在羅馬舉行。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，部分歐美成員呼籲，「將俄羅斯排除在G20之外」，也有消息指，美國與其盟友正在評估「將俄羅斯踢出G20」的可能性。不過，俄羅斯駐印尼大使高調宣布普京計畫親自參會，或是對歐美試圖在國際組織中進一步孤立俄羅斯的反擊。

G20成員中，在對俄立場與美國保持一致的分別為，澳大利亞、加拿大、法國、德國、義大利、日本、南韓、英國及歐盟；其餘十個成員國中，包含2022年輪值主席國印尼或印度、巴西、南非、大陸、土耳其、阿根廷、沙烏地阿拉伯及墨西哥，立場皆不一致。