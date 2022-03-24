美要求出席友邦帛琉會議避用國名？　田中光：雙邊會談用「中華民國」

記者呂晏慈／台北報導

我國友邦帛琉4中旬將主辦「我們的海洋大會」，但傳出美方「建議」我國避免使用我正式國名及國旗等具主權象徵符號，更應避免提及「總統特使」名銜。對此，國安局長陳明通24日在立法院答詢時表示，美方在安全議題採取戰略清晰，但在政治議題上則是採取戰略模糊；外交部次長田中光則不願證實該說法，強調在雙邊會談一定會用「中華民國」名稱參與。

▲外交部次長田中光等官員答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局、外交部、國防部等單位報告「東亞最新地緣政治情勢與國家安全及相關應變準備工作」。國民黨立委江啟臣質詢時關注，美方是否真的有這樣提醒？田中光回應未否認僅說，這個是一個國際性的會議，他不方便在這邊講，至於兩年前的「我們的海洋大會」並不是在邦交國舉行的。

國民黨立委馬文君質詢時也問，這次外交部規劃用什麼樣的方式參加「我們的海洋大會」？田中光表示，現在與主辦國帛琉密切聯繫，所有安排及行程還在協調當中，目前帶團者是用正式官銜去參加；馬追問，是用「中華民國」嗎？田說，目前是以「台灣」為名參加，這次會議有兩個不同的議題，一個是雙邊的，一個是多邊的，「我們是爭取我們最有利的名稱去參加，還在積極爭取當中」。

馬文君批評，如果美國不讓我國用正式名稱參加，這跟對岸打壓我國有什麼不一樣？外交部應該把國家尊嚴擺在最前面。田中光說，外交部在參加國際會議名稱有一定的排序，第一個一定是爭取以「中華民國」名義參加，「我們在雙邊會談一定會用中華民國的，在國際會議我們有不同的等級去參加」。

此外，江啟臣批評，在這個時間點提醒這個很奇怪，美國不是應該要支持台灣嗎？怎麼會在國際上要我們低調呢？這是很矛盾的。對此，陳明通分析說，美方在安全議題上採取「戰略清晰」，所以在烏俄戰爭期間派特使團來台，在安全議題上給予保證，但是政治議題上則採「戰略模糊」，例如強調有意義的參與國際。

江啟臣追問，面對現在的俄烏局勢，美國是否也可能採取「聯中制俄」？陳明通說，美國是警告中國不能幫助俄羅斯，因為俄羅斯入侵烏克蘭是不文明的極權國家對新興民主國家的入侵，近期拜習通話過程中，美國總統拜登非常明確的表達，美方對台政策沒有改變，就是《台灣關係法》、「6大保證」、「3個公報」，反對片面改變現狀。

江啟臣問及，中共是否可能反過來，採取「以美制台」策略？陳明通回應，美國已經講得很清楚，不在這種事情上做交換，就算是過去美國採取「聯中制蘇」，還是訂定了《台灣關係法》，並比喻說，從這次烏克蘭戰爭看到，美方對於烏克蘭抵抗俄羅斯入侵幫助極大，「它沒有所謂的『烏克蘭關係法』，我們還有《台灣關係法》欸！」