不滿台媒報導「中海警闖日本領海」　吳斯懷：該爭回釣魚台話語權

▲國民黨立委吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

日本海上保安廳16日通報，4艘中國海警局船隻駛入釣魚台周邊海域，但有媒體報導標題稱「4中國海警闖釣魚台『日本領海』」，引發國民黨立委吳斯懷大表不滿，24日在立法院備詢時，要求國安局、外交部、國防部應該把話語權爭回來，以維護國格。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局、外交部、國防部等單位報告「東亞最新地緣政治情勢與國家安全及相關應變準備工作」。

國民黨立委吳斯懷今天在質詢時，秀出「4中國海警闖釣魚台『日本領海』日媒：今年首次」的新聞標題，詢問備詢官員說：釣魚台是不是我們中華民國的領土？

國安局長陳明通稱是，國防部副部長柏鴻輝也說「是的沒有問題」，外交部次長田中光表示「是我們的領土」；吳斯懷聞言痛斥該報導說，媒體刊登的真的好笑，標題稱釣魚台是「日本領海」，但外交部、國安局、國防部沒有聲音，只有「老共」有聲音批評那是「中華人民共和國的固有領土」，強調部會至少該把話語權爭回來以維護國格。

此外，國安局在「東亞最新地緣政治情勢與國家安全及相關應變準備工作」書面報告中指出，日本推動安保體制轉型強化對外安全合作並強化對爭議領土主權申張，尤其在釣魚台及台海安全方面，日本朝野已漸形成「台灣有事即日本有事」認知，積極強化南西諸島防衛，擴充海保廳船艦及巡防能量、規劃在石垣島及與那國島成立導彈與電子戰部隊、與美加強聯防聯訓，俾形成完整島鏈防衛體系。