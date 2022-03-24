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回應民調智慧管理及交通新建設並進　穩健打造台南成暢行城市

▲台南市政府導入智慧科技強化交通路網、號誌控制及停車管理，並持續新闢道路串聯各樞紐區，多管齊下改善壅塞，給市民及用路人更順暢交通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府導入智慧科技強化交通路網、號誌控制及停車管理，並持續新闢道路串聯各樞紐區，多管齊下改善壅塞，給市民及用路人更順暢交通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有關民調對交通不滿意一事，台南市政府表示，交通壅塞是世界各大城市必須解決的問題，台南受限古都市區道路狹窄錯綜、道路工程開挖常遇歷史遺構而延遲開闢困境，推動交通建設不易，市府導入智慧科技強化交通路網、號誌控制及停車管理，持續新闢道路串聯各樞紐區，多管齊下改善壅塞給用路人更順暢交通。

▲台南市政府導入智慧科技強化交通路網、號誌控制及停車管理，並持續新闢道路串聯各樞紐區，多管齊下改善壅塞，給市民及用路人更順暢交通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市交通局指出，目前已完成中西區路網智慧動態號誌系統，改善14條市區易壅塞路段，平日尖峰通過幹道所需平均時間可節省10.4％、假日17.7％；另外，去2021年8月起針對永康、大灣、仁德與新市交流道聯外道路，及中西區健康路及大同路等6條路廊，執行週期延長、左轉優化、智慧交控、警力疏導等四大策略，尖峰時段平均時速改善11％，改善逾12萬輛汽、機車通勤族用路環境。

▲台南市政府導入智慧科技強化交通路網、號誌控制及停車管理，並持續新闢道路串聯各樞紐區，多管齊下改善壅塞，給市民及用路人更順暢交通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在主要聯外運輸樞紐部分，台南市政府與高速公路局南區養護工程分局合作，整合高速公路匝道儀控及平面道路號誌系統紓解車流，交流道區域週邊道路平均速率改善約10-20％。

北外環道工程方面，未來完工後，從安平到南科只需要15分鐘。另外，正在興建的安平跨港大橋，預計2025年底完工，搭配台61線南延曾文溪大橋完工，可加速曾文溪南北岸的整合。

台南市政府指出，大眾關心的捷運，藍線在黃偉哲市長任內，從可行性研究進展到綜合規劃環評階段，連接歸仁到關廟的藍沿線、紅線仁德段到台南市區的部分也進展到可行性研究期末階段。每一條捷運路線都從紙上討論進入到成案審議的階段，動土階段指日可待。

除了解決市區交通壅塞，市長黃偉哲上任之後在偏鄉大力推動的小黃公車，讓偏鄉居民相當有感，3年來共開闢12條小黃公車路線，此外，也發展溪北到高鐵、麻豆到府城等快捷路線，市民在各區移動時可搭乘大眾運輸，不用只依靠私人交通工具。

▲台南市政府導入智慧科技強化交通路網、號誌控制及停車管理，並持續新闢道路串聯各樞紐區，多管齊下改善壅塞，給市民及用路人更順暢交通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，市民認為需要改善的道路坑洞問題，工務局表示，台南市升格直轄市後，道路總面積排名全台灣第二，為6288萬平方公尺；道路總長度4480公里，公路總長度2043公里，也是全台第一，維護確實不易。

台南市執行路平專案，除了每年市預算編列約3至5億元經費投入，近年更爭取到中央前瞻計畫經費38.64億元。路平專案是台南市重點工程，未來仍會踏實執行，為市民一條一條鋪出平坦安全的道路。

台南市政府強調，便利的交通建設是促進產業及城市發展的重要關鍵，但開闢任何的交通建設都會有黑暗期，市府團隊謙卑面對各界批評指教，並將以更積極的政策作為改善現況，推動台南成為一個更暢行的城市。

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