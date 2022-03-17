防疫線上追思！新北清明服務3／19啟動　因公殉職塔位啟用

▲新北市府將於3月19日起啟動清明服務。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

清明將近，新北市府將於3月19日起啟動清明服務，除架設「清明服務網」，並設有140個服務站、提供27條接駁車路線，同時鼓勵民眾線上追思，清明祭祖免擠人。另18日也啟用樹林生命紀念館3樓因公殉職塔位專區「義行堂」，感念為國捐軀的英雄。

民政局長柯慶忠表示，近年發生警消人員因公殉職事件，令人感慨，為感念因公殉職忠靈為國家犧牲奉獻，特別在樹林生命紀念館3樓設置因公殉職塔位專區「義行堂」，向英烈忠靈表達崇高敬意，義行堂正面題字「奉獻」二字，傳達眾人追思，不論警消或公務人員皆可免費申請使用。

義行堂空間設計以銀白米色為基調，共設置72個櫃位，每一櫃位採弧式母子門面板，外飾蓮花圖騰琉璃，內崁LED燈，聚光蓮花立體視覺效果，開啟櫃門時，櫃位內部即自動照明，呈顯溫馨莊嚴之感。

▲新北市軍人忠靈祠戶外祭拜區。

柯慶忠說清明將近，為讓民眾掃墓更加舒適安全，市府已完成境內162處公墓除草，並於3月19日起啟動清明服務，因應疫情各納骨塔取消清明法會，及搭設戶外祭祀空間，鼓勵民眾盡量戶外祭拜，進入納骨塔請民眾遵守量體溫、實聯制、不久留，並注意與他人保持室內1.5米、室外空間1米的距離等相關防疫措施。

另外，市府也設置「新北清明服務網」，提供清明掃墓服務及交通等整合資訊，並於全市設置113處的紙錢回收站，免費提供紙錢集中焚燒專用袋，以及140個清明服務站提供鋤頭、鐮刀、手套等掃墓用具免費借用，減輕民眾負擔。

為紓解清明期間公墓與納骨塔周邊交通壓力，今年也規劃27條掃墓接駁專車路線，紓解車潮。預估清明掃墓高峰為3月26日、27日及4月2日至5日，建議民眾提早分流掃墓，或改由家中代表祭祖，避免人潮聚集。

▲公殉職塔位專區「義行堂」。

有鑑於疫情未止，也鼓勵民眾線上祭祖，去年市府推出線上追思系統2.0，提供19座公立納骨塔、環保葬及軍人忠靈祠3大入口管道，照片採實景拍攝臨場感十足，免登帳號即可搜尋牌位祭拜，清明追思誠意零距離。

此外，新北市軍人忠靈祠自3月19日、20日、26日、27日及4月2日至5日進行為期8天清明服務，於忠義街口提供免費接駁專車且進行交通管制。

民政局表示，因應疫情，除鼓勵民眾戶外祭拜，各納骨塔清明祭祀服務期間加強環境消毒作業，維護民眾健康及祭祀品質。相關訊息請上「新北清明服務網站」查詢。

【更多新聞】

基隆最後1間連鎖書局「何嘉仁」熄燈 書友不捨：再見了！

基隆62快速道路增設2處區間測速 4／1起違規超速3000元起跳

討債怕太小咖被當空氣！他秀新聞自抬身價 天道盟7人組慘了

俄烏開戰汽車觸媒轉換器也遭殃 竊盜2人組「1分鐘完切」狂偷