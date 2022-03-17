快訊／要學生「互甩巴掌」還錄影　變態補教師3萬元交保

▲汐止警方16日晚間逮捕涉嫌威逼學童互搧巴掌的李姓補教老師。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪、黃宥寧／台北報導

新北市汐止區中興路某短期美語補習班42歲的李姓老師11日晚間授課時，因班上兩名學童爭吵打架，其中一名學童撕毀另名同學的數學作業簿，李姓老師居然要求懲罰動手的兩名學生「你們互搧對方臉！」，並要求在場其他學童當攝影師，以手機拍下互搧巴掌影片，李師還說「隔日再打、打贏可拿15元獎金」。受傷學童家長知情後找上新北市議員張錦豪陳情，並帶幼童驗傷，警方訊後依提供妨害兒少身心發展等罪將李男送辦，檢察官複訊後諭令3萬交保。

回顧整起事件，有學童家長向新北市議員張錦豪反映，兒子返家後臉頰明顯瘀青，經家長追問才抖出補習班老師主持「互搧有獎金」變態體罰遊戲，起因僅因兩名學童在補習班內遊玩互相推擠，被李師看到，就要求兩人互搧耳光，過程中還要在場另名學童拿手機錄影。學童被迫互搧巴掌，李師還挖苦學童「有氣勢喔！要小心不要犯規，不然要被打兩下」，被害學童當場被打哭。

而李師疑似就是想模仿俄羅斯2019年「薩里切維肌肉博覽會（Sarychev Power Expo）」中所舉辦的「甩巴掌大賽」，比賽規則很簡單，就是雙方輪流用手掌狠搧對方臉頰，直到一方喊停，或是被打到暈倒為止，勝者約可獲得台幣1萬元獎金。

不過家長顯然無法認同這種另類的體罰管教手段，也無法隱忍小孩被迫互搧巴掌的畫面遭錄下流傳，加上學童是「互甩巴掌」並非老師出手體罰，兼之補習班在地方經營有年，支持者也不少，因此被害學童家長才決定透過向市議員陳情舉發；張錦豪接獲陳情後，認為李老師行為已經違法，除協助家長帶學童到醫院驗傷並對補習班業者、李姓老師提告外，新北市社會局獲報後也派社工到醫院、住家訪查，並輔導受害學童及安撫家長。

▲汐止警方16日晚間逮捕涉嫌威逼學童互搧巴掌的李姓補教老師。（圖／記者張君豪翻攝）



汐止警方則表示，兩名學童當晚課程中因爭吵發生肢體衝突，李姓補習班老師非但未制止雙方，反而要求該2名學生互相掌摑對方臉部10餘下，並要求同樣在該補習班補習之邱姓少年全程以手機拍攝，並於每次掌摑之際以手托住受掌摑學生臉部，以防止受掌摑者有閃躲動作，致該2名兒童身心受創、虐待學童手段相當惡劣。

警方接獲雙方學生家長提告後，依規定受理並向士林地檢署報請指揮偵辦，16日晚間持拘票到中興路該補習班搜索並逮捕李姓老師，警方查扣保全相關證據，全案妨害兒少身心發展、強制、傷害罪等方向偵辦，保障受害學童權益。士林地檢署複訊後，諭知李男以3萬元交保，另拍攝影片的邱姓少年則被函送士院少年法庭審理。