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南消首創山域搶救訓練　二大隊結合清明創意防火宣導

▲台南市消防局第二大隊訂3月17、24、31日分3梯次辦理山域搶救訓練，並於山區人氣登山步道，結合即將到來之清明節創意防火宣導標語布條，提醒民眾居家防災防火之重要。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊訂3月17、24、31日分3梯次辦理山域搶救訓練，並於山區人氣登山步道，結合即將到來之清明節創意防火宣導標語布條，提醒民眾居家防災防火之重要。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第二大隊訂3月17、24、31日分3梯次辦理山域搶救訓練，於所轄山區人氣登山步道，例如楠西區梅嶺、南化區烏山、龍麟山、鈺鼎步道熱點，結合即將到來之清明節創意防火宣導標語布條，提醒民眾居家防災防火之重要。

二大隊要讓登山運動的民眾，除了運動和吸收芬多精，還能額外獲得防災知識，此外與宣導布條拍照上網回覆二大隊臉書留言，還可以抽好禮（平板1台、口罩10份及咖啡禮盒10份），活動自3月17日至4月10日截止，4月11日將公開抽獎並公布得獎名單，由大隊統一寄送得獎人。

▲台南市消防局第二大隊訂3月17、24、31日分3梯次辦理山域搶救訓練，並於山區人氣登山步道，結合即將到來之清明節創意防火宣導標語布條，提醒民眾居家防災防火之重要。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南消二大隊指出，清明連假是民眾掃墓祭祖的時節，民眾常因不慎引發公墓火警，根據台南市政府消防局統計，去年與前年同期的火災發生統計數據顯示，去年連續假日4/2-4/4墓地火災發生共計15件，比前年同期62件大幅降低，主要歸功於三項機制： 1、聯手防範，除草清運 民政局、環保局及消防局共同合作，透過民政局向墓地負責管理員督促建置預防機制，環保局除草與追蹤管控清運，消防局熱區分析與探討。 2、科技宣導，駐點服務 各分隊除平時防火宣導外，也於連續假日期間編排公墓巡邏勤務，並於各公墓明顯處懸掛防火宣導旗幟及海報標語，另於公墓編排駐點勤務，降低火災發生的風險。 3、輕裝上場，快速滅火 消防局考量今年久旱缺水，故採手持火把、背負式滅火設備等器具，在不造成火勢擴大的前提下，盡量減少用水的方式進行滅火。

▲台南市消防局第二大隊訂3月17、24、31日分3梯次辦理山域搶救訓練，並於山區人氣登山步道，結合即將到來之清明節創意防火宣導標語布條，提醒民眾居家防災防火之重要。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為減少火災發生，呼籲鄉親清明掃墓遵守「四不二記得」原則，「不」亂燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」飛揚冥紙、「不」燃放爆竹，「記得滅餘燼、記得收垃圾」，以免因用火不慎，造成環境污染及危害生命財產安全，請大家隨手、隨時做好火災預防工作。

燃燒雜草及廢棄物，釀災或空污，最重公共危險罪論處及最高10萬元罰鍰，藉由明顯易見公告方式提醒民眾勿任意有燃燒行為。丁春能大隊長表示，違法田野引火燃燒行為可依消防法規定處新台幣3千元以下罰鍰，並會同環保及警政單位逕行舉發，呼籲民眾切勿心存僥倖以身試法。
 

市長黃偉哲表示，在嚴峻的疫情及水情下，透過宣導、清運與熱點分析，來有效防範並減少火災發生的機率，清明連續假日期間，更能展現台南市府團隊合作成功守護「市民安全」的決心，也感謝消防弟兄於連續假期期間堅守崗位與付出。

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